Antifašistička liga i Documenta pisali Milanoviću: Oduzmite odličja Branimiru Glavašu

"Kod procesa koji traje 20 godina teško se može govoriti o pravdi za žrtve i članove njihovih porodica. No na pravdu se pozivao predsjednik Zoran Milanović kad je u svibnju 2021. vratio Glavašu generalski čin i odlikovanja. Pozivao se tada na odluku Ustavnog suda iz 2015., koju je, inače, osporavao Vrhovni sud, da se zbog formalnih razloga, sporenja od kojeg datuma vrijedi Ženevska konvencija za Hrvatsku, presuda Glavašu i ostalima poništi i proces vrati na početak. Obzirom da je taj novi početak dobio, poslije 11 godina, ovakav završetak, a predsjednik je ponovo Zoran Milanović, jasno je što najmanje može učiniti za Hrvatsku kao pravnu državu", poručio je Pusić.