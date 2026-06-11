"NAJMANJE ŠTO MOŽE"
Antifašistička liga i Documenta pisali Milanoviću: Oduzmite odličja Branimiru Glavašu
Nakon što je Visoki kazneni sud potvrdio presudu Branimiru Glavašu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, Documenta i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek poručili su kako odluka, iako donesena nakon više od tri desetljeća, predstavlja važan korak za pravdu i vladavinu prava.
Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek pozdravili su odluku Visokog kaznenog suda kojom je potvrđena presuda Branimiru Glavašu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Ističu kako je riječ o zakašnjeloj, ali važnoj presudi koja vraća vjeru u vladavinu prava nakon desetljeća pravosudnih postupaka, političkih pritisaka i odgoda.
Glavaš je kao zapovjednik osuđen na sedam godina zatvora zbog nesprječavanja i naređivanja ubojstava, nečovječnog postupanja i nezakonitog zatvaranja civila. Nekadašnja zapovjednica posebne postrojbe Gordana Getoš Magdić osuđena je na četiri godine zatvora, dok su pripadnici postrojbe Dino Kontić i Zdravko Dragić dobili po tri godine zatvora, prenosi tportal.
Udruge podsjećaju da je istraga započela još 1991., no rezultati su godinama ostali neprocesuirani. Prva optužnica podignuta je tek 2007., a pravosudni proces obilježili su brojni prekidi i ponovljena suđenja. Posebno ističu da je Glavaš odslužio većinu prve zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini, kamo je otišao uoči izricanja presude, prije nego što je Ustavni sud 2015. ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu.
U priopćenju navode kako je sud utvrdio da su optuženici tijekom obrane Osijeka sudjelovali u nezakonitim postupcima prema civilima, uglavnom srpske nacionalnosti, te da su zločini bili usmjereni na zastrašivanje, odmazdu i represiju nad civilnim stanovništvom.
Documenta i Centar za mir upozoravaju da sudbina nekih žrtava, poput Đorđa Petkovića koji se i dalje vodi kao nestala osoba, još nije razriješena te pozivaju policiju i pravosuđe na nastavak procesuiranja svih ratnih zločina. Istodobno su predsjedniku Republike Zoran Milanović uputili inicijativu za oduzimanje odlikovanja i vojnog čina Branimiru Glavašu, podsjećajući da je 2021. poništena odluka o njihovom oduzimanju koju je 2010. donio Ivo Josipović.
"Prošlo je 35 godina od strašnog ubojstva dvoje ljudi koje su Glavaševi podčinjeni zatvorili i mučili u garaži u dvorištu Glavaševog sjedišta u Osijeku i ubojstva više ljudi koji su dovedeni, sa selotejpom preko ustiju, na obalu Drave, gdje im je pucano u glavu i bačeni su u rijeku. Istraga provedena protiv Glavaša i nekih pripadnika tzv. Branimirove osječke bojne, provedena 16 godina poslije počinjenja zločina, inicirana svjedočenjem Krunoslava Fehira, dovela je do, objektivno, najtežeg sudskog procesa u povijesti hrvatskog pravosuđa, koji, s ponovo osuđujućom presudom, do sada traje preko 20 godina", navodi Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige RH.
"Kod procesa koji traje 20 godina teško se može govoriti o pravdi za žrtve i članove njihovih porodica. No na pravdu se pozivao predsjednik Zoran Milanović kad je u svibnju 2021. vratio Glavašu generalski čin i odlikovanja. Pozivao se tada na odluku Ustavnog suda iz 2015., koju je, inače, osporavao Vrhovni sud, da se zbog formalnih razloga, sporenja od kojeg datuma vrijedi Ženevska konvencija za Hrvatsku, presuda Glavašu i ostalima poništi i proces vrati na početak. Obzirom da je taj novi početak dobio, poslije 11 godina, ovakav završetak, a predsjednik je ponovo Zoran Milanović, jasno je što najmanje može učiniti za Hrvatsku kao pravnu državu", poručio je Pusić.
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