Oglas

pismo namjere

Anušić dogovorio suradnju s ukrajinskom vojnom industrijom: "Praktički vodite borbu za cijelu Europu"

author
Hina
|
27. lis. 2025. 17:17
Zavrsni prikaz medjunarodne vojne vjezbe Sava Star 25. Medjunarodna vojna vjezba Sava Star 25 provodi se na vojnom poligonu “Gasinci”.
Davor Javorovic/PIXSELL

Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić u ponedjeljak je u Kijevu s ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom potpisao pismo namjere o zajedničkoj proizvodnji naoružanja, priopćilo je ministarstvo obrane (MORH).

Oglas

Ivan Anušić u Kijevu je Ukrajini poručio da Hrvatska „razumije kroz što prolazi” jer je i ona prošla kroz „ratnu kalvariju”. 

„Svojom borbom i otporom držite rat dalje od granica Europske unije i iz tog razloga Europska unija kao i Hrvatska trebaju podržavati Ukrajinu jer ukrajinski narod praktički vodi borbu za cijelu Europu”, nastavio je ministar.

Anušić i Denis Šmihal potpisali su 'Pismo namjere između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Ukrajine' o suradnji i zajedničkim projektima dvaju obrambenih industrija, priopćio je MORH.

Slična pisma namjere u sklopu programa potpore ukrajinskoj obrambenoj industriji pod nazivom 'Build with Ukraine' Ukrajina je već potpisala s određenim članicama Europske unije, stoji u priopćenju. 

Ministarstva dviju država u tom pravno neobvezujućem dokumentu ističu da je "sigurnost Ukrajine neizostavni dio sigurnosti Europe" te da je "izgradnja otpornih lanaca opskrbe, kao i mobiliziranje obrambene industrije, presudno za oba sudionika".

Teme
Hrvatska Ivan Anušić Ukrajina rat u Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ