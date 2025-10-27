Anušić dogovorio suradnju s ukrajinskom vojnom industrijom: "Praktički vodite borbu za cijelu Europu"

Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić u ponedjeljak je u Kijevu s ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom potpisao pismo namjere o zajedničkoj proizvodnji naoružanja, priopćilo je ministarstvo obrane (MORH).
Ivan Anušić u Kijevu je Ukrajini poručio da Hrvatska „razumije kroz što prolazi” jer je i ona prošla kroz „ratnu kalvariju”.
„Svojom borbom i otporom držite rat dalje od granica Europske unije i iz tog razloga Europska unija kao i Hrvatska trebaju podržavati Ukrajinu jer ukrajinski narod praktički vodi borbu za cijelu Europu”, nastavio je ministar.
Anušić i Denis Šmihal potpisali su 'Pismo namjere između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Ukrajine' o suradnji i zajedničkim projektima dvaju obrambenih industrija, priopćio je MORH.
Slična pisma namjere u sklopu programa potpore ukrajinskoj obrambenoj industriji pod nazivom 'Build with Ukraine' Ukrajina je već potpisala s određenim članicama Europske unije, stoji u priopćenju.
Ministarstva dviju država u tom pravno neobvezujućem dokumentu ističu da je "sigurnost Ukrajine neizostavni dio sigurnosti Europe" te da je "izgradnja otpornih lanaca opskrbe, kao i mobiliziranje obrambene industrije, presudno za oba sudionika".
