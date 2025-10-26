Anušić: Nevjerojatno je koliko rat u Ukrajini podsjeća na onaj u Hrvatskoj

"To je doktrina ratovanja, ulijevanja straha i praktične predaje naroda i strah naroda od njih i koji bi se trebao po njihovoj doktrini ratovanja predati i jednostavno podrediti njima i njihovoj politici. Tako je isto rađeno i u Hrvatskoj. Isto, na tisuće i tisuće civila je ubijeno bez ikakvog razloga, na tisuće civila je završilo u masovnim grobnicama, 402 djece je ubijeno u Hrvatskoj i rađeni su strašni zločini nad civilima. Isto to su radili. Potpuno isti način ratovanja, potpuno ista doktrina ratovanja. U biti to je doktrina divljanja, ne ratovanja", kazao je ministar Anušić.