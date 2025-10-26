Anušić: Nevjerojatno je koliko rat u Ukrajini podsjeća na onaj u Hrvatskoj

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić boravi u dvodnevnom službenom posjetu Ukrajini. Za HRT je izjavio među ostalim da rat u Ukrajini nevjerojatno podsjeća na onaj koji se u Hrvatskoj vodio prije 35 godina.
Najavio je da će u sutrašnjem susretu s ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom razgovarati o suradnji u obrambenoj industriji.
"Imali su iste izgovore kao i 1991."
Obišli smo mjesta gdje su se ljudi prije tri i pol godine organizirali i obranili prilaz Kijevu. Izbacili su praktički ruske snage iz ovog dijela Ukrajine, kazao je ministar obrane Ivan Anušić za HTV. Komparirajući rat u Hrvatskoj s onim u Ukrajini kazao je da se radi o potpuno identičnoj situaciji.
"Nevjerojatno je koliko podsjeća ratni sukob u Ukrajini na onaj u Hrvatskoj 1991. godine. Oni koji su krenuli na Ukrajinu i oni koji su krenuli tada na Hrvatsku imali su iste izgovore zašto idu u taj rat. Isti su načini ratovanja i isti su krvavi potpisi njihovog boravka, djelovanja i aktivnosti koje su tada imali prije tri i pol godine", kazao je Anušić.
"Ukrajina već tri i pol godine proživljava horor, brutalnu agresiju. Svijet treba i dalje nastaviti pomagati i političkom i drugom smislu", kazao je Anušić.
"Razgovori dviju država o obrambenoj industriji"
Uoči sutrašnjeg susreta s ukrajinskim ministrom obrane Anušić je kazao da će teme razgovora biti suradnja između dviju država u obrambenoj industriji. Najavio je da će sutra biti potpisan sporazum, a izmijenit će i iskustva u vezi s tim kako u današnje vrijeme voditi ratove, obraniti se. Podsjetio je da je nekoliko hrvatskih vojnih industrija već prisutno u Ukrajini te je istaknuo i da je nekoliko ukrajinskih industrija zainteresirano za prisutnost na hrvatskom tržištu.
Anušić je u predgrađu Kijeva, naselju Moščun, gdje se vodila bitka za obranu glavnog grada, položio cvijeće i zapalio svijeće za sve poginule ukrajinske vojnike.
"To je doktrina ratovanja, ulijevanja straha i praktične predaje naroda i strah naroda od njih i koji bi se trebao po njihovoj doktrini ratovanja predati i jednostavno podrediti njima i njihovoj politici. Tako je isto rađeno i u Hrvatskoj. Isto, na tisuće i tisuće civila je ubijeno bez ikakvog razloga, na tisuće civila je završilo u masovnim grobnicama, 402 djece je ubijeno u Hrvatskoj i rađeni su strašni zločini nad civilima. Isto to su radili. Potpuno isti način ratovanja, potpuno ista doktrina ratovanja. U biti to je doktrina divljanja, ne ratovanja", kazao je ministar Anušić.
