Anušić u Ukrajini: "Hrvatska jako dobro razumije što je nametnuti rat"

„Osim u bilateralni posjet, u Kijev sam došao odati počast hrabrom ukrajinskom narodu, ukrajinskim ratnicima i svim žrtvama ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine. Gotovo četiri godine Ukrajina odolijeva ruskim napadima, a Hrvatska jako dobro razumije što je nametnuti rat. Hrvatska Vlada nastavit će pomagati Ukrajini kroz humanitarnu i vojnu pomoć, a tijekom mog posjeta Kijevu razgovarat ćemo i o potpori ukrajinskoj obrambenoj industriji kao i o suradnji hrvatske i ukrajinske vojne industrije“, poručio je ministar Anušić.