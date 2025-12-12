Arhitektica: Za prostor imate samo jednu šansu. U trenutku kad ga konzumirate...

Još uvijek u ovom konačnom prijedlogu Zakona za priuštivo stanovanje piše da se može graditi i izvan građevinskog područja. To je potpuno neprihvatljivo. Izvan građevinskog područja nema ništa. To su zone koje mi planiramo štititi za dalje", rekla je Gazde koja smatra da se moramo naučiti kulturi građenja.