Arhitektica: Za prostor imate samo jednu šansu. U trenutku kad ga konzumirate...

Bivša dugogodišnja predsjednica Društva arhitekata Split, Daša Gazde, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenjak gdje je komentirala novi Zakon o prostornom uređenju o kojemu se danima raspravlja javnosti i u Saboru
"Struka je već 2013. tražila da se zakon korjenito promijeni odnosno da pristup prostornom planiranju bude sustavan. To su stvari koje moraju doći iz struke. Prva greška ministarstva je što pokušavaju ubrzati prostorno planiranje", rekla je Gazde i dodala da prostorno planiranje traži vrijeme.
"Ono što smo mi zamjerili ministarstvu je u biti što nije konzultirana struka da da prijedlog", rekla je Gazde.
Komentirala je i činjenicu da ministar ovaj zakon veže za priuštivo stanovanje.
"Priuštivo stanovanje nikako nije predmet odnosno nije mu ishodište u prostornom planiranju. To je ekonomska i porezna politika.
Još uvijek u ovom konačnom prijedlogu Zakona za priuštivo stanovanje piše da se može graditi i izvan građevinskog područja. To je potpuno neprihvatljivo. Izvan građevinskog područja nema ništa. To su zone koje mi planiramo štititi za dalje", rekla je Gazde koja smatra da se moramo naučiti kulturi građenja.
"Nama treba potpuno novi zakon i sustav. Mi ne možemo na temeljima lošeg zakona raditi nešto bolje", kaže Gazde.
"Za prostor imate samo jednu šansu. U jednom trenutku kad ga konzumirate, gotovo je, nema povratka", dodala je.
Komentirala je i problem urbanističkog projekta.
"Kod njega je problem što ga donosi Vlada čak niti Sabor. Urbanistički projekt je jedan spoj između plana i građevinske dozvole. Kad ministar kaže da će on ubrzati proces ishođenja dozvola to nije nužno dobro. Neke stvari trebaju stratešku disciplinu. Mislim da bi bilo dobro da se ovo sad zaustavi i raspravi", zaključila je.
