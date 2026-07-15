SJEDALJKA U SVEČANOJ LOŽI
Avdagić o mimohodu u Parizu: I Donald Tusk je sjedio u drugom redu, ali u Poljskoj se ne raspravlja o tome
U utorak je u Parizu održan tradicionalni vojni mimohod povodom tamošnjeg najvećeg nacionalnog praznika, Dana pada Bastille, na kojemu su sudjelovale vojne postrojbe zapadnih zemalja, većinom formalnih članica NATO-a, ali okupljenih u neformalnoj Koaliciji voljnih.
Nakon intenzivnog političkog sukoba u Hrvatskoj između predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Zorana Milanovića s jedne strane te Ministarstva obrane, Vlade i premijera Andreja Plenkovića s druge, na paradi u Parizu ipak nisu sudjelovali pripadnici Počasno-zaštitne bojne, koji su dio Oružanih snaga, nego pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko koja je pod nadležnošću MUP-a.
No nova su politička prepucavanja uslijedila nakon što se doznalo da će na mimohod u Parizu francuski predsjednik Emmanuela Macrona pozvati i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Mnogi su kritičari Vlade smatrali da Hrvatska zbog toga ne bi trebala sudjelovati na toj paradi niti Plenković ići tamo gdje će biti i Vučić.
Plenković gledao u leđa Macronu, ne Vučiću
Domaće kritike su dodatne pojačane nakon što se u prijenosu mimohoda vidjelo kako Vučić sjedi u prvom redu svečane lože, šest mjesta desno od Macrona, tri mjesta dalje od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a rame uz rame s britanskim premijerom u ostavci Keirom Starmerom. Istodobno je premijer Plenković sjedio u drugom redu, što su mnogi ovdje protumačili kao ponižavajuće "gledanje Vučiću u leđa". Iako, fizički gledano, Plenković je gledao u leđa samome domaćinu Macronu jer je u drugom redu sjedio "metar iza" njega.
No je li u tome što su domaćini Vučića posjeli u prvi red ipak bilo više političkog nego protokolarnog značenja i ima li razloga mistificirati raspored sjedenja na mimohodu u Parizu, pitali smo vanjskopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.
"Nigdje se, osim kod nas, ne vodi takva rasprava"
On kaže kako je u drugom redu, kao i Plenković, sjedio i poljski premijer Donald Tusk, nimalo nevažan akter u europskoj politici.
"Koliko znam, u Poljskoj se ne vode rasprave o tome je li time Tusk povrijeđen i ponižen. Mislim da je ta informacija dovoljna kako bi bilo jasnije da raspored sjedenja nije bio nikakav pokušaj uvrede ili umanjivanja važnosti pojedinih uzvanika. Vjerujte da se ni u Poljskoj ni u Grčkoj (čiji je premijer također sjedio u drugom redu, nap.a.) niti u ijednoj drugoj zemlji koja je sudjelovala na mimohodu ne vodi rasprava kakva se vodi u Hrvatskoj - tko je sjedio u prvom, a tko u drugom redu."
Avdagić dodaje kako se ranije na takvim ceremonijama više držalo do toga da raspored sjedenja bude by the book, abecednim redom.
"U diplomaciji se koristi mrkva i batina. Ovo je bila mrkva"
Može li se Vučićevo mjesto u prvom redu tumačiti i time koliko je Francuskoj i Europskoj uniji Srbija važna u perspektivi ne kao "slijepa pjega" zapadnog Balkana, nego kao zemlja presudna za stabilnost tog područja.
"Francuska je zemlja koja potiče Srbiju da se otrgne ruskom zagrljaju i snažnije krene europskim putem. U diplomaciji se to radi metodom mrkve i batine, a u ovom slučaju to bi bila mrkva - dodatni poticaj i poruka da se Srbiju želi vidjeti u europskom, možda i u euroatlantskom području. Osim toga, Srbija je i veliki kupac francuskog naoružanja pa je i euroatlantskim partnerima stalo do toga da se odvoji od kupovine oružja i opreme s istoka, iako vidimo da ona to i dalje radi. Pogotovo od Kine", kaže Avdagić.
Pripadnici ATJ Lučko odmah iza domaćina
Na koncu je Avdagić pripomenuo kako se zbog rasprava o rasporedu sjedenja u loži u Parizu uvelike previdjela činjenica da su pripadnici ATJ Lučko marširali u defileu odmah iza domaćih, francuskih postrojbi.
"Dijelom je moguće da je to učinjeno jer su domaćini znali što se događalo u Hrvatskoj oko sudjelovanja na tom mimohodu."
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