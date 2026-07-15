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SJEDALJKA U SVEČANOJ LOŽI

Avdagić o mimohodu u Parizu: I Donald Tusk je sjedio u drugom redu, ali u Poljskoj se ne raspravlja o tome

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Miroslav Filipović
|
15. srp. 2026. 17:09
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LOU BENOIST/AFP

U utorak je u Parizu održan tradicionalni vojni mimohod povodom tamošnjeg najvećeg nacionalnog praznika, Dana pada Bastille, na kojemu su sudjelovale vojne postrojbe zapadnih zemalja, većinom formalnih članica NATO-a, ali okupljenih u neformalnoj Koaliciji voljnih.

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Nakon intenzivnog političkog sukoba u Hrvatskoj između predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Zorana Milanovića s jedne strane te Ministarstva obrane, Vlade i premijera Andreja Plenkovića s druge, na paradi u Parizu ipak nisu sudjelovali pripadnici Počasno-zaštitne bojne, koji su dio Oružanih snaga, nego pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko koja je pod nadležnošću MUP-a.

No nova su politička prepucavanja uslijedila nakon što se doznalo da će na mimohod u Parizu francuski predsjednik Emmanuela Macrona pozvati i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Mnogi su kritičari Vlade smatrali da Hrvatska zbog toga ne bi trebala sudjelovati na toj paradi niti Plenković ići tamo gdje će biti i Vučić.

Plenković gledao u leđa Macronu, ne Vučiću

Domaće kritike su dodatne pojačane nakon što se u prijenosu mimohoda vidjelo kako Vučić sjedi u prvom redu svečane lože, šest mjesta desno od Macrona, tri mjesta dalje od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a rame uz rame s britanskim premijerom u ostavci Keirom Starmerom. Istodobno je premijer Plenković sjedio u drugom redu, što su mnogi ovdje protumačili kao ponižavajuće "gledanje Vučiću u leđa". Iako, fizički gledano, Plenković je gledao u leđa samome domaćinu Macronu jer je u drugom redu sjedio "metar iza" njega.

No je li u tome što su domaćini Vučića posjeli u prvi red ipak bilo više političkog nego protokolarnog značenja i ima li razloga mistificirati raspored sjedenja na mimohodu u Parizu, pitali smo vanjskopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

"Nigdje se, osim kod nas, ne vodi takva rasprava"

On kaže kako je u drugom redu, kao i Plenković, sjedio i poljski premijer Donald Tusk, nimalo nevažan akter u europskoj politici.

"Koliko znam, u Poljskoj se ne vode rasprave o tome je li time Tusk povrijeđen i ponižen. Mislim da je ta informacija dovoljna kako bi bilo jasnije da raspored sjedenja nije bio nikakav pokušaj uvrede ili umanjivanja važnosti pojedinih uzvanika. Vjerujte da se ni u Poljskoj ni u Grčkoj (čiji je premijer također sjedio u drugom redu, nap.a.) niti u ijednoj drugoj zemlji koja je sudjelovala na mimohodu ne vodi rasprava kakva se vodi u Hrvatskoj - tko je sjedio u prvom, a tko u drugom redu."

Avdagić dodaje kako se ranije na takvim ceremonijama više držalo do toga da raspored sjedenja bude by the book, abecednim redom.

"Sada se više radi tako da se time nekome iskaže dodatno poštovanje ili pošalje određena poruka. To što je Vučić sjedio u prvom redu može značiti i da je posebno pozvan budući da Srbija nije niti u NATO-u niti u Europskoj uniji, nego je u svojstvu poput, recimo, Ukrajine."

"U diplomaciji se koristi mrkva i batina. Ovo je bila mrkva"

Može li se Vučićevo mjesto u prvom redu tumačiti i time koliko je Francuskoj i Europskoj uniji Srbija važna u perspektivi ne kao "slijepa pjega" zapadnog Balkana, nego kao zemlja presudna za stabilnost tog područja.

"Francuska je zemlja koja potiče Srbiju da se otrgne ruskom zagrljaju i snažnije krene europskim putem. U diplomaciji se to radi metodom mrkve i batine, a u ovom slučaju to bi bila mrkva - dodatni poticaj i poruka da se Srbiju želi vidjeti u europskom, možda i u euroatlantskom području. Osim toga, Srbija je i veliki kupac francuskog naoružanja pa je i euroatlantskim partnerima stalo do toga da se odvoji od kupovine oružja i opreme s istoka, iako vidimo da ona to i dalje radi. Pogotovo od Kine", kaže Avdagić.

Pripadnici ATJ Lučko odmah iza domaćina

Na koncu je Avdagić pripomenuo kako se zbog rasprava o rasporedu sjedenja u loži u Parizu uvelike previdjela činjenica da su pripadnici ATJ Lučko marširali u defileu odmah iza domaćih, francuskih postrojbi.

Pariz
Vlada RH

"Dijelom je moguće da je to učinjeno jer su domaćini znali što se događalo u Hrvatskoj oko sudjelovanja na tom mimohodu."

Teme
aleksandart vučić andrej plenković denis avdagić emmanuel macron mimohod u parizu n1 teme srbija svečana loža

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