Avdagić o mimohodu u Parizu: I Donald Tusk je sjedio u drugom redu, ali u Poljskoj se ne raspravlja o tome

"Koliko znam, u Poljskoj se ne vode rasprave o tome je li time Tusk povrijeđen i ponižen. Mislim da je ta informacija dovoljna kako bi bilo jasnije da raspored sjedenja nije bio nikakav pokušaj uvrede ili umanjivanja važnosti pojedinih uzvanika. Vjerujte da se ni u Poljskoj ni u Grčkoj (čiji je premijer također sjedio u drugom redu, nap.a.) niti u ijednoj drugoj zemlji koja je sudjelovala na mimohodu ne vodi rasprava kakva se vodi u Hrvatskoj - tko je sjedio u prvom, a tko u drugom redu."