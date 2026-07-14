Zdeslav Perković
Zašto je ovogodišnji mimohod u Parizu poseban? Stručnjak otkrio ključnu poruku
Zdeslav Perković, stručnjak za protokol, bio je gost N1 Studija uživo kod naše Hanan Nanić s kojim je razgovarala o mimohodu u Parizu.
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Francuska danas obilježava Dan Bastille, najveći nacionalni praznik, uz tradicionalnu vojnu paradu na pariškoj aveniji Champs-Élysées.
Uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona na svečanosti sudjeluje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, čime se želi poslati jasna poruka europskog jedinstva i potpore Ukrajini.
"Strateško buđenje Europe"
Kakva poruka se šalje ovakvom vrstom manifestacije?
"To je impozantan događaj i ne zovu ga slučajno XXL, ne samo zato što je posljednji na kojem će sudjelovati predsjednik Macron, nego i samom svojom idejom, a to je strateško buđenje Europe ili jednostavnost za bolje ujedinjenje, to je sami logo koji svi imaju. Radi se o tome da je Francuska jedina sila koja je i članica EU-a i NATO-a, a ima mogućnost strateškog nuklearnog odvraćanja. Ima 290 nuklearnih bojevih glava, kojima mogu pomoći svim strateškim partnerima u Europi. Poruka ovoga je strateško ujedinjenje svih europskih partnera. Tu je i Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen, Koalicija voljnih, ali bitna je ideja da se Europa mora ujediniti vojno i osigurati prostor mira i sigurnosti", rekao je Zdeslav Perković.
Smatra da je vojna doktrina Francuske, posebno što se tiče nuklearnog odvraćanja, da su sto posto neovisni: "Odluku o upotrebi nuklearnog oružja, s kojim Francuska raspolaže, donosi predsjednik, neovisno o NATO-u i SAD-u. Francuska gloriozno prevodi ideju o ujedinjenju i osiguravanju prostora sigurnosti i slobode, to može osigurati samo jedna oružana sila i to Francuska ovim poručuje."
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