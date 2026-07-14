Zašto je ovogodišnji mimohod u Parizu poseban? Stručnjak otkrio ključnu poruku

"To je impozantan događaj i ne zovu ga slučajno XXL, ne samo zato što je posljednji na kojem će sudjelovati predsjednik Macron, nego i samom svojom idejom, a to je strateško buđenje Europe ili jednostavnost za bolje ujedinjenje, to je sami logo koji svi imaju. Radi se o tome da je Francuska jedina sila koja je i članica EU-a i NATO-a, a ima mogućnost strateškog nuklearnog odvraćanja. Ima 290 nuklearnih bojevih glava, kojima mogu pomoći svim strateškim partnerima u Europi. Poruka ovoga je strateško ujedinjenje svih europskih partnera. Tu je i Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen, Koalicija voljnih, ali bitna je ideja da se Europa mora ujediniti vojno i osigurati prostor mira i sigurnosti", rekao je Zdeslav Perković.