Bačić: Ustavni sud nikada nije ocjenjivao ustavnost ZDS-a kao sastavnog dijela pjesme

"Meni je neprihvatljivo da lokalna samouprava može propisivati koje se riječi i tekstovi mogu u prostorima u vlasništvu Grada govoriti, pjevati, izricati. Kad govorimo konkretno, jer je to sve ponukano budućim koncertom Thompsona u zagrebačkoj Areni, što se tiče pokliča 'ZDS' koji je sastavni dio pjesme "Čavoglave", o tome se već očitovao Visoki prekršajni sud i ne vidim razloga zašto bi sada zagrebački gradonačelnik putem većine u Skupštini zabranjivao nešto što smo već gotovo 32 godine u javnom prostoru slušali i mnogi pjevali", poručio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon obilaska gradilišta poslijepotresne obnove zgrada javne namjene.