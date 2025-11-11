„Incidenti u društvu su uzeli previše maha i za to je definitivno kriva jedino ljevica. Tomislav Tomašević i Siniša Hajdaš Dončić su najavili da će pozdrav 'za dom spremni' biti zabranjen u bilo kojem pogledu u Zagrebu i što oni misle kako će dragovoljci Domovinskog rata, HOS-ovci i Boysi u Zagrebu reagirati? Jasno osuđujem svako nasilje, ali to je samo reakcija na ono što ljevica radi. Nisu ni desnica ni suverenisti doveli u Zagreb suautora Memoranduma SANU i podupiratelja Radovana Karadžića”, poručio je Marin Miletić.