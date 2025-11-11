Oglas

mostovas protiv možemo i sdp-a

Miletić: Legitimno je da jugoslavenski nacionalisti žele ukinuti ZDS, ali zašto u studenom

author
Hina
|
11. stu. 2025. 12:05
Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o temi „Prijeti li nam kolaps sustava socijalne skrbi“ govorio je Marin Miletic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik Mosta Marin Miletić u utorak je ustvrdio da sve podjele u društvu izaziva ljevica jer je potpuno nesposobna, nema nikakve razvojne politike, strategiju i viziju vođenja i upravljanja Hrvatskom nego im jedino preostaje kavga, sijanje podjela u društvu i parazitiranje na tome.

Oglas

„Incidenti u društvu su uzeli previše maha i za to je definitivno kriva jedino ljevica. Tomislav Tomašević i Siniša Hajdaš Dončić su najavili da će pozdrav 'za dom spremni' biti zabranjen u bilo kojem pogledu u Zagrebu i što oni misle kako će dragovoljci Domovinskog rata, HOS-ovci i Boysi u Zagrebu reagirati? Jasno osuđujem svako nasilje, ali to je samo reakcija na ono što ljevica radi. Nisu ni desnica ni suverenisti doveli u Zagreb suautora Memoranduma SANU i podupiratelja Radovana Karadžića”, poručio je Marin Miletić.

Ta ekipa, dodaje, izložbu o takvom čovjeku dovede u Zagreb, a ministrica Nina Obuljen Koržinek plaća to izložbu i kakvu onda reakciju očekuju.

"Pitam se radi li to netko namjerno i odgovara mu da se u studenom, kada se Hrvati prisjećaju najvećih žrtava u Domovinskom ratu, namjerno pali ova vatra", rekao je Miletić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Legitimno je u demokraciji da jugoslavenski nacionalisti iz Možemo! i SDP-a žele ukinuti pozdrav, ali zašto s tim idu u studenom jer idući će nas tjedan biti 150 tisuća u Vukovaru, zapitao je.

„Oni su potpuno nesposobni, nemaju nikakve razvojne politike, strategiju i viziju vođenja i upravljanja Hrvatskom, što su i pokazali dok su bili na vlasti jer nam tada nikada gore nije bilo. Njima jedino preostaje kavga, sijanje podjela u društvu i parazitiranje na tome. Sve ovo zlo koje se događa, nemiri i neredi počelo je od ljevice”, mišljenja je Miletić.

Ljevica je zadojena prošlošću, stalno nas vraća u prošlost, a nama to spočitavaju, iako oni traže da se vrati nazivlje trgova po imenu diktatora druga Tita, jer ne znaju što ni sa sobom nego 'idu na ustaše i partizane jer to uvijek pali i prolazi kod naroda', kazao je.

„Mi smo nebrojeno puta rekli da jasno osuđujemo ustaški režim, a da za nas pozdrav 'za dom spremni' ima jedino konotaciju branitelja iz Domovinskog rata i zašto nas netko onda stalno vraća u nesretnu 1941., ostavite nas na miru. A građani srpske nacionalnosti dobro znaju da u Hrvatskoj mogu biti mirni, mogu raditi, stvarati obitelji, to su dobri i pošteni ljudi i s njima mi Hrvati žvimo u suživotu stoljećima i nemamo nikakvih problem”, naglasio je.

Mišljenja je kaže kako je 'ovo prljava politika koja parazitira na toj nacionalnoj manjini, izvlači desetke milijune eura i koristi te kavge jer ne tome profitiraju'.

Miletić je upozorio i da nam prijeti kolaps sustava socijalne skrbi, a ministra Marina Piletića pozvao je da Zavod za vještačenje hitno dovede u red kako bolesni ljudi više ne bi umirali dok čekaju svoja temeljna prava kao što je pravo na inkluzivni dodatak.

Teme
Domovinski rat Društvene podjele Ljevica Marin Miletić Za dom spremni

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (6)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (6)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ