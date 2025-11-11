Zastupnik Mosta Marin Miletić u utorak je ustvrdio da sve podjele u društvu izaziva ljevica jer je potpuno nesposobna, nema nikakve razvojne politike, strategiju i viziju vođenja i upravljanja Hrvatskom nego im jedino preostaje kavga, sijanje podjela u društvu i parazitiranje na tome.
„Incidenti u društvu su uzeli previše maha i za to je definitivno kriva jedino ljevica. Tomislav Tomašević i Siniša Hajdaš Dončić su najavili da će pozdrav 'za dom spremni' biti zabranjen u bilo kojem pogledu u Zagrebu i što oni misle kako će dragovoljci Domovinskog rata, HOS-ovci i Boysi u Zagrebu reagirati? Jasno osuđujem svako nasilje, ali to je samo reakcija na ono što ljevica radi. Nisu ni desnica ni suverenisti doveli u Zagreb suautora Memoranduma SANU i podupiratelja Radovana Karadžića”, poručio je Marin Miletić.
Ta ekipa, dodaje, izložbu o takvom čovjeku dovede u Zagreb, a ministrica Nina Obuljen Koržinek plaća to izložbu i kakvu onda reakciju očekuju.
"Pitam se radi li to netko namjerno i odgovara mu da se u studenom, kada se Hrvati prisjećaju najvećih žrtava u Domovinskom ratu, namjerno pali ova vatra", rekao je Miletić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.
Legitimno je u demokraciji da jugoslavenski nacionalisti iz Možemo! i SDP-a žele ukinuti pozdrav, ali zašto s tim idu u studenom jer idući će nas tjedan biti 150 tisuća u Vukovaru, zapitao je.
„Oni su potpuno nesposobni, nemaju nikakve razvojne politike, strategiju i viziju vođenja i upravljanja Hrvatskom, što su i pokazali dok su bili na vlasti jer nam tada nikada gore nije bilo. Njima jedino preostaje kavga, sijanje podjela u društvu i parazitiranje na tome. Sve ovo zlo koje se događa, nemiri i neredi počelo je od ljevice”, mišljenja je Miletić.
Ljevica je zadojena prošlošću, stalno nas vraća u prošlost, a nama to spočitavaju, iako oni traže da se vrati nazivlje trgova po imenu diktatora druga Tita, jer ne znaju što ni sa sobom nego 'idu na ustaše i partizane jer to uvijek pali i prolazi kod naroda', kazao je.
„Mi smo nebrojeno puta rekli da jasno osuđujemo ustaški režim, a da za nas pozdrav 'za dom spremni' ima jedino konotaciju branitelja iz Domovinskog rata i zašto nas netko onda stalno vraća u nesretnu 1941., ostavite nas na miru. A građani srpske nacionalnosti dobro znaju da u Hrvatskoj mogu biti mirni, mogu raditi, stvarati obitelji, to su dobri i pošteni ljudi i s njima mi Hrvati žvimo u suživotu stoljećima i nemamo nikakvih problem”, naglasio je.
Mišljenja je kaže kako je 'ovo prljava politika koja parazitira na toj nacionalnoj manjini, izvlači desetke milijune eura i koristi te kavge jer ne tome profitiraju'.
Miletić je upozorio i da nam prijeti kolaps sustava socijalne skrbi, a ministra Marina Piletića pozvao je da Zavod za vještačenje hitno dovede u red kako bolesni ljudi više ne bi umirali dok čekaju svoja temeljna prava kao što je pravo na inkluzivni dodatak.
