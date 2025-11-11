U Vukovaru odgođena izložba "Srpkinja, heroina Velikog rata"

"S obzirom na događanja i zahtjev gradonačelnika za odgađanje izložbe želimo poslati poruku mira i međusobnog razumijevanja. Odlučili smo smo da otvaranje izložbe odgodimo za mjesec prosinac. S obzirom na to da je zahtjev gradonačelnika bio usmjeren na cijeli studeni, kao mjesec sjećanja, očekujemo i pozivamo ostale institucije u Vukovaru, Hrvatski dom, ali i ostale, da sve programe koji su planirani za studeni odgode za prosinac, poštujući na isti način sjećanje na sve stradale građane grada Vukovara", rekao je Dejan Drakulić.