U Vukovaru odgođena izložba "Srpkinja, heroina Velikog rata"

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar Dejan Drakulić objavio je kako se odgađa izložba fotografija "Srpkinja, heroina Velikog rata." Izložba je trebala biti održana danas, ali je pomaknuta na mjesec prosinac.
"S obzirom na događanja i zahtjev gradonačelnika za odgađanje izložbe želimo poslati poruku mira i međusobnog razumijevanja. Odlučili smo smo da otvaranje izložbe odgodimo za mjesec prosinac. S obzirom na to da je zahtjev gradonačelnika bio usmjeren na cijeli studeni, kao mjesec sjećanja, očekujemo i pozivamo ostale institucije u Vukovaru, Hrvatski dom, ali i ostale, da sve programe koji su planirani za studeni odgode za prosinac, poštujući na isti način sjećanje na sve stradale građane grada Vukovara", rekao je Dejan Drakulić.
Podsjetimo, vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je od organizatora izložbe - Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da "izvan studenoga" odgode izložbu čije je otvaranje zakazano za 11. studenoga, ocijenivši to neprimjerenim u mjesecu kad se Danima sjećanja na žrtvu Vukovara odaje počast 2717 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila.
Otkazana i književna večer
I Udruga za kulturu, umjetnost i međunarodnu suradnju Adligat iz Beograda priopćila je da je otkazana književna večer u okviru Dana srpske kulture u Hrvatskoj na kojoj je trebala sudjelovati u srijedu u Vukovaru, što organizatori nisu željeli komentirati već su najavili priopćenje.
Na književnoj večeri "Mitrov danak - pjesnički sastanak" Adligat je trebao predstaviti rad Muzeja knjige i putovanja te, uz ostalo, i zbirke vezane za Hrvatsku, uključujući pisma Miroslava Krleže.
"Zar ni kordon policije ne bi bio dovoljan da nas zaštiti? Predavanje o muzeju i čitanje poezije pretvoriše se u - junačko djelo! Kažu, nepogodan je studeni jer podsjeća na period kada su činjeni zločini. A kada nije bilo zločina, svih nad svima?", upitao je u priopćenju počasni predsjednik Adligata Viktor Lazić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
