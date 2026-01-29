Baksa: HZZO ponovno poseže za novcem građana i naplaćuje već plaćeno

Saborski zastupnik NPS-a Ivica Baksa zatražio je od HZZO-a da povuče odluku o naknadnoj naplati dopunskog zdravstvenog osiguranja za građane koji su svoju godišnju policu već platili unaprijed, upozorivši da se time krše osnovna načela poštenja i pravne sigurnosti.
Oglas
"Povucite odluku o naknadnoj naplati onima koji su svoje zdravstveno osiguranje već platili unaprijed. Država mora biti prva koja poštuje vlastite ugovore a ne da ih tumači ovisno o trenutku i potrebi jer time ne gradite zdravstveni sustav nego sustav nepovjerenja", rekao je Baksa tijekom slobodnih saborskih govora u ime Kuba Centra i Nezavisne platforme Sjevera (NPS).
Upozorio je da se ne govori o simboličnoj korekciji cijena nego o skoku dopunskog zdravstvenog osiguranja sa 111 eura na 180 eura. Radi se o povećanju više od 60 posto koje supa na snagu već 1. veljače, kazao je.
Neprihvatljivim je ocijenio da se, nakon stupanja na snagu nove više cijene, od osiguranika traži dodatna uplata za razdoblje koje su već podmirili.
Naveo je da su građani krajem prošle godine platili policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za cijelu godinu po jasno određenoj cijeni , a sada im se poručuje da to nije dovoljno te trebaju nadoplatiti razliku jer su se uvjeti promijenili.
Povukao je usporedbu s poslovnom praksom, zapitavši kako bi prošao poduzetnik koji bi s državom potpisao ugovor na jednu cijenu, a zatim usred godine promijenio uvjete i zatražio dodatnu uplatu.
"Ako je to neprihvatljivo na tržištu, zašto bi bilo prihvatljivo kada država to radi građanima?”, upitao se.
Baksa je upozorio da ta odluka najteže pogađa starije građane, umirovljenike, kronične bolesnike i one s najnižim primanjima, koji često nemaju realnu alternativu u privatnim osiguranjima jer su za njih police znatno skuplje. Smatra da će se sada, oni koji mogu, okrenuti privatnim osiguranjima tj. mladi i zdravi s višim primanjima pronaći će jeftinije i fleksibilnije opcije.
Pozvao je novog ministra financija Tomislava Ćorića da mu kao prvi zadatak bude namaknuti sredstva za taj problem.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas