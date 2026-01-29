Baksa: HZZO ponovno poseže za novcem građana i naplaćuje već plaćeno

Baksa je upozorio da ta odluka najteže pogađa starije građane, umirovljenike, kronične bolesnike i one s najnižim primanjima, koji često nemaju realnu alternativu u privatnim osiguranjima jer su za njih police znatno skuplje. Smatra da će se sada, oni koji mogu, okrenuti privatnim osiguranjima tj. mladi i zdravi s višim primanjima pronaći će jeftinije i fleksibilnije opcije.