Baksa pozvao ljevicu i desnicu da dogovore oslobađanje mirovine od poreza

Ivica Baksa (Klub Centra i NPS-a) slobodni je govor počeo s novim pokličem „Za stol spremni” i pozvao kolege s ljevice i desnice da sjednu za stol i dogovore oslobađanje mirovina od poreza.
66 tisuća umirovljenika upalo u porezne škare
Kako je naveo, sa zadnjim usklađenjem mirovina veliki broj umirovljenika, njih 66 tisuća, upao je u porezne škare i sada mora plaćati porez.
„Dakle dio onoga što su dobili kroz povećanje odmah im je uzeto kroz porez”, kazao je Baksa, pozvavši na pokretanje procesa ukidanja tog poreza.
