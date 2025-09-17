Baksa pozvao ljevicu i desnicu da dogovore oslobađanje mirovine od poreza

Unsplash/Ilustracija

Ivica Baksa (Klub Centra i NPS-a) slobodni je govor počeo s novim pokličem „Za stol spremni” i pozvao kolege s ljevice i desnice da sjednu za stol i dogovore oslobađanje mirovina od poreza.

Podijeli

Oglas

66 tisuća umirovljenika upalo u porezne škare

Kako je naveo, sa zadnjim usklađenjem mirovina veliki broj umirovljenika, njih 66 tisuća, upao je u porezne škare i sada mora plaćati porez.

„Dakle dio onoga što su dobili kroz povećanje odmah im je uzeto kroz porez”, kazao je Baksa, pozvavši na pokretanje procesa ukidanja tog poreza.