Baksa pozvao ljevicu i desnicu da dogovore oslobađanje mirovine od poreza

author
Hina
|
17. ruj. 2025. 15:35
Unsplash novčanica od 100 eura na podu
Unsplash/Ilustracija

Ivica Baksa (Klub Centra i NPS-a) slobodni je govor počeo s novim pokličem „Za stol spremni” i pozvao kolege s ljevice i desnice da sjednu za stol i dogovore oslobađanje mirovina od poreza.

66 tisuća umirovljenika upalo u porezne škare

Kako je naveo, sa zadnjim usklađenjem mirovina veliki broj umirovljenika, njih 66 tisuća, upao je u porezne škare i sada mora plaćati porez.

 „Dakle dio onoga što su dobili kroz povećanje odmah im je uzeto kroz porez”, kazao je Baksa, pozvavši na pokretanje procesa ukidanja tog poreza.

