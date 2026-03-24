Beljo: Imamo goriva za cijelu godinu, imamo i gnojiva, nisu upitne ni sjetva ni žetva, a imamo i robne zalihe

Marinko Beljo (DP), državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića
Govoreći o novom vladinom paketu mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, uključujući i poljoprivredu i ribarstvo, Beljo je naglasio kako će vladin paket mjera svima pomoći. Najavio je i da će drugi dio paketa redovnih potpora za poljoprivredu, u iznosu od 270 milijuna eura, biti isplaćen do Uskrsa.
"Razumijem zabrinutost svih poljoprivrednika i ribara u Hrvatskoj, ali i svih građana jer imamo dva vrlo neizvjesna rata, ali imamo vladu koja brine o svim svojim građanima", naglasio je Beljo.
Rekao je i da Hrvatska ima dovoljno plavoga dizela, a nestašice se pojavljuju jer prvih dana od izbijanja nove energetske krize nije bilo ograničenja, pa su neki koristili situaciju i točili godišnje količine goriva.
Beljo očekuje smirivanje situacije i stabilizaciju cijena
Podsjetio je da se vlada odrekla trošarina na plavi dizel, da je njegova cijena od 1,19 eura sad visoka, ali uvjeren je da će i malim i velikim poljoprivrednicima i ribarima pomoći vladine mjere.
Izrazio je razumijevanje za male distributere goriva kojima je nabavna cijena sad viša od prodajne i priznao da postoji problem s opskrbom gorivom u krajevima u kojima nema Ininih crpki (koje sve drže i prodaju plavi dizel). Ipak očekuje i smirivanje situacije i stabilizaciju cijena koja će i malim distributerima omogućiti prodaju plavog dizela.
Beljo ističe kako imamo dovoljno umjetnog gnojiva za proljetnu sjetvu, da Petrokemija dnevno trgovcima isporučuje proizvedene količine, a nestašice mogu stvoriti trgovci koji spekuliraju oko cijena pa nekoliko dana zaustave prodaju.
"Nema razloga za zabrinutost"
"Imamo goriva za cijelu godinu, imamo i gnojiva, nije upitna ni proljetna sjetva ni jesenska žetva, a za slučaj potrebe imamo i robne zalihe", istakno je državni tajnik iz Ministarstva poljoprivrede.
Očekuje da će na proljeće biti zasijano 480 tisuća hektara obradivih površina, kao i prošle godine, pa moli sviju da "imaju razumijevanja jedni za druge, da si pomažu kako ne bi netko ostao bez goriva pa da ne može u sijati".
Beljo je svjestan da je umjetno gnojivo u mjesec dana poskupjelo s 550 na 800 eura, ali upozorava da će biti manji usjevi, ako se ne baci dovoljno gnojiva.
Beljo je tijekom gostovanja u više navrata naglasio da nema razloga za zabrinutost jer je vlada uvijek spremna reagirati kako bi građani imali sigurnu opskrbu hranom.
