"Gospić bez otrova"
Antun Zdunić o opasnom otpadu: Postoje i nebrojene nepoznate lokacije koje će se tek otkrivati
Antun Zdunić iz inicijative "Gospić bez otrova" gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić i komentirao sutrašnji prosvjed u Zagrebu.
Naglasio je da su građani došli do određenih spoznaja i prije službenih rezultata istraga, fotografirali su i bilježili što se događalo na terenu. Inicijativa je, kaže, krenula još za vrijeme prvog prosvjeda u Gospiću.
Ono što će u Zagrebu zahtijevati, kaže, iste su stvari kao one koje su zahtijevali i za vrijeme prvog prosvjeda. "Danas je jasno da je potrebno imati strategiju rješavanja ovog problema. Koliko nam se čini u ovih godinu i pol dana, vjerojatno će proći još jako puno vremena da se dogodi neka koordinirana aktivnost, prava sanacija. Očekujemo da će građanske inicijative imati svoje predstavnike prilikom sanacije, čisto radi monitoringa provođenja", rekao je.
Smatra da do ovakvih situacija u Hrvatskoj uopće nije trebalo doći. "Nulta godina je 2009. kad su se promijenile zakonske odredbe i okviri za uvoz opasnog otpada. Dalje se može postaviti pitanje na svakoj instanci što se događalo u pojedinim segmentima nadzora kontrole prekograničnog prometa, inspekcijskih nadzora i svega ostalog što može utjecati na sprečavanje ovakvih neželjenih pojava", rekao je.
Glavni problem, naglasio je, je što su u tim točkama u vremenu trebali djelovati neki sustavi i ovo spriječiti, ali nisu. "Potrebna je strategija kvalitetnog i adekvatnog zbrinjavanja jer se ovdje ne radi o klasičnom otpadu, nego o ekstremno opasnom otpadu, što su pokazale analize. Osim tog opasnog otpada koji nam je došao iz inozemstva, imamo i domaći otpad iz medicinskih ustanova koji je zakopan u Gospiću", istaknuo je.
Poručio je da im je jasno da je hitna sanacija inertan proces. "Problem nije nastao preko noći, stvarao se godinama, propustima koji sustav nije prepoznavao. Dokumentacija i papiri mogu biti jednostavni falsificirani. Zakoni se u stvarnosti nisu provodili", istaknuo je.
Zdunić je naglasio da u veljači prošle godine, kad je ova afera s opasnim otpadom izašla u javnost, građani nisu imali nikakve povratne informacije. S obzirom na protok vremena, kaže da se vrlo jednostavno može izračunati koliko je padalina i kišnice proteklo kroz taj opasni otpad u zemlji i samim time otopila opasne spojeve i odnijela ih u rijeke, u more.
Govoreći o sutrašnjem prosvjedu u Zagrebu, Zdunić je rekao da je riječ o progresivnom pojačavanju intenziteta jer se s vremenom i prosvjedima u Lici nije ništa postiglo. "Zagreb je jedino mjesto na kojem se mogu postaviti i ponoviti ona pitanja koje postavljamo od početka - kad će se, na pravilan i vremenski adekvatan način, riješiti ovaj problem u Gospiću, kad će krenuti revizija sustava?", poručio je.
Zdunić je naglasio da osim ovog opasnog otpada, u cijeloj Hrvatskoj postoji problem zbrinjavanja komunalnog otpada.
"Za očekivati je da su ovi opasni otopljeni otpadi mobilni i da se oni brzo kreću, to je posebno izraženo u krškom polju. Može se očekivati da se ta ugroza proširila i dalje, nije ovo ograničeno samo na monitorirano područje, to je potrebno proširiti. Ovdje govorimo o poznatim lokacijama, ali postoje i nebrojene nepoznate lokacije koje će se tek otkrivati", poručio je.
Sutrašnjji prosvjed u Zagrebu, kaže, samo je nastavak maratona do konačnog rješenja. "Postoje naši konkretni zahtjevi na kojima kontinuirano inzistiramo. Nastavlja se naše aktivno djelovanje, a postoje i neke više instance, kao što je Europska komisija. Nadam se da nećemo čekati 15 godina za rješavanje ovog problema", rekao je i zaključio da će na sve legalne načine pritiskati nadležne.
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