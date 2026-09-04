Antun Zdunić o opasnom otpadu: Postoje i nebrojene nepoznate lokacije koje će se tek otkrivati

Glavni problem, naglasio je, je što su u tim točkama u vremenu trebali djelovati neki sustavi i ovo spriječiti, ali nisu. "Potrebna je strategija kvalitetnog i adekvatnog zbrinjavanja jer se ovdje ne radi o klasičnom otpadu, nego o ekstremno opasnom otpadu, što su pokazale analize. Osim tog opasnog otpada koji nam je došao iz inozemstva, imamo i domaći otpad iz medicinskih ustanova koji je zakopan u Gospiću", istaknuo je.