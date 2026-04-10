Benčić: Vlada ni u jednom sektoru nije ostvarila ni one ciljeve koje je sama postavila

„Porezna politika i politika nejednakosti pokazuje da je Hrvatska druga u EU, a o rastu imovinskih nejednakosti pokazuje podatak da 64 posto imovine Hrvatske drži 10 posto najbogatijih, što je značajan rast u odnosu na 2016. kada je Plenković došao na vlast, veći od 10 postotnih poena. Najviše se oporezuju potrošnja i rad i sve pada na grbaču onih koji žive od rada, a najmanje kapital i imovina”, ocijenila je Benčić.