Mapa Jugoslavije iz 1961. otkriva surovu istinu: U ovim dijelovima gotovo nitko nije znao čitati

Dodatno, istraživanja pokazuju da je problem bio izraženiji među ženama nego među muškarcima, što je osobito pogađalo tradicionalnije i seoske sredine. U publikaciji Muzeja Jugoslavije, zasnovanoj na statističkim izvorima, navodi se da je 1961. u Jugoslaviji i dalje 21 posto stanovništva bilo nepismeno, kao i da su razlike među republikama bile ogromne. Dok je u Sloveniji nepismenost gotovo nestala, u pojedinim selima na Kosovu nije bilo ni jednog pismenog lica koje bi moglo popisivati nepismene.