Andrija Mikulić danas izlazi na slobodu

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić danas izlazi iz remetinečkog pritvora u kojem se zbog sumnje u korupciju nalazio od kraja studenoga prošle godine, potvrdio je u četvrtak glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić.
Devčić je potvrdio i da je Mikulićev suokrivljenik i njegov kum Dragan Krasić, donedavni šef rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva, pušten iz istražnog zatvora u utorak. Obojica će se braniti sa slobode nakon što su ispitani svi svjedoci.
Mikulić i Krasić su pod Uskokovom istragom zbog sumnje da su od vlasnika kamenoloma primili 190.000 eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje njihovim tvrtkama.
Otkrivajući detalje slučaja u kojem su za Mikulića i Krasića tražili pritvaranje, za razliku od poduzetnika osumnjičenih za davanje mita Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca, Uskok je izvijestio da su istragom obuhvaćene i njihove tri tvrtke.
Uskok sumnja da su Mikulić i Krasić, svjesni da ministarstvo po zahtjevima Večkovićevih i Vugrinčevih tvrtki vodi više postupaka za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, s njima sklopili koruptivan dogovor.
U zamjenu za novčane isplate i robne isporuke obvezali su se osigurati da postupanje Državnog inspektorata i ministarstva bude usklađeno s poslovnim interesima vlasnika kamenoloma, od povoljnih mišljenja povjerenstava do izbjegavanja štetnih inspekcijskih nalaza.
Krasić je pritom, prema sumnjama, davao detaljne stručne upute, dorađivao i naknadno ubacivao dokumente u spis kako bi zahtjevi rudarskih tvrtki izgledali potpunije i bili prihvaćeni.
Osumnjičenici mjesecima bili pod tajnim nadzorom
Mikulić je planiranjem i usmjeravanjem inspekcijskih aktivnosti u rudarstvu pazio da nadzori ne proizvode zapreke za izdavanje koncesija, proširenje eksploatacijskih polja i povećanje godišnje eksploatacije kamena.
Uskok navodi da je Večković Mikuliću i Krasiću u više navrata isplatio najmanje 120.000 eura, uz veće količine svježeg mesa te dostavu drvne građe i građevinskog materijala za Krasića i s njim povezane osobe.
Vugrinec je, pak, prema sumnjama, isplatio najmanje 70.000 eura te isporučio veće količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda.
Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da za dvojicu osumnjičenih poduzetnika nije bilo zakonske osnove za predlaganje istražnog zatvora pa mediji nagađaju da su na ispitivanju priznali sumnje istražitelja.
Razgovore i sastanke osumnjičenika istražitelji su, kako se doznaje, tajno nadzirali od rujna prošle godine pa su uspjeli snimiti i rekonstruirati dogovore o mitu, kao i predaju te podjelu novca.
Prema neslužbenim informacijama istraga bi se mogla proširiti nakon svjedočenja početkom godine uhićenog poduzetnika Josipa Šinceka osumnjičenog za zakapanje uvezenog opasnog otpada.
