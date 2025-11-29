Ministar branitelja
Medved: Nema nikakve povezanosti između razrješenja i uhićenja Andrije Mikulića
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je u subotu da razrješenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića nema nikave veze s njegovim uhićenjem, a odgovornost za počinjena kaznena djela je na pojedincu.
"S obzirom da je postavljeno pitanje o njegovom razrješenju, podsjećam da ono nema apsolutnu nikavu povezanost s njegovim uhićenjem. Razriješene su i druge osobe, s jasnim porukama ulijed kojih okolnosti to činimo", rekao je Medved novinarima nakon Izbornog sabora Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak".
Vlada u trećem mandatu želi podignuti razinu učinkovitosti upravljanja javnim poduzećima jer se, napomenuo je Medved obvezala u procesu pristupanja OECD-u.
"Razriješene osobe obavljale su manje ili više kvalitetno svoj posao, no posrijedi je upravo taj proces promjene modela odabira osoba za upravljanje javnim poduzećima", kazao je.
Andrija Mikulić uhićen je u četvrtak zbog sumnje na primanje mita, nakon što je razriješen dužnosti glavnog državnog inspektora.
Upitan nisu li plaće državnih dužnosnika podignute kako se takvi slučajevi ne bi događali, Medved je rekao da je odgovornost za protuzakonite radnje uvijek na pojedincu. Uz to, prozvao je oporbu da primjenjuje dvostruke kriterije.
''Kada se pokrene proces protiv nekog dužnosnika iz oporbe, onda je glavni državni odvjetnik HDZ-ov dečko, a kada je dužnosnik iz redova HDZ.-a, tada je to kriminal i korupcija. Pravosudni je sustav potpuno neovisan i dajemo mu punu potporu za praćenje i procesuiranje svih onih koji se upuste u koruptivna djela'', naglasio je ministar.
Unatoč svemu što se Mikuliću stavlja na teret, Medved ističe da Državni inspektorat odgovorno radi svoj posao, te da će vrlo brzo biti imenovan novi glavni državni inspektor.
Slučaj ozlijeđene časne sestre i učiteljice: Važno je najsnažnije osuditi svako nasilje
Vezano za jučer oštrim predmetom lakše ozlijeđenu časnu sestru, učiteljicu u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, potpredsjednik Vlade ističe da je važno najsnažnije osuditi svako nasilje.
"Radujem se da časna sestra nije u kritičnom stanju i vjerujem da će Ministarstvo unutarnjih poslova vrlo brzo okončati tu istragu i da će počinitelj biti procesuiran u skladu s zakonom", rekao je.
Medved je govorio i sudskoj presudi od sedam godina zatvora za Jovana Radana, bivšeg pripadnika srpske Teritorijalne obrane kojeg je sud u Beogradu osudio zbog silovanja žene u Vukovaru u listopadu i studenome 1991.godine.
''Kada govorima o ratnom zločinu, mogu iznijeti svoje nezadovoljstvo jer se radi i premalom vremenu na koje je osuđen. Ta brutalna silovanja koja je počinio zahtijevaju puno veću kaznu i obiteljski život ne može biti nikakva olakotna okolnost'', napomenuo je.
Komentirajući okupljanje pripadnika Autohtone hrvatske stanke prava ispred stana saborske zastupnice Dalije Orešković, ministar poručuje da je svakome zajamčeno pravo na izražavanje stavova, ali za to valja tražiti i dobiti dozvolu za javno okupljanje od strane nadležnih tijela.
''No, u kontekstu pitanja vezanog za Daliju Orešković, činjenica je da bi bilo dobro da malo smanji svoj agresivni oblik retorike u javnom prostoru jer se i danas dosta hrvatskih branitelja javilo i iskazalo nezadovoljstvo njezinom odnosom prema Domovinskom ratu i drugim pitanjima. Trebamo biti svjesni težine izgovorene riječi u javnom prostoru jer to ljudi slušaju'', kazao je Medved
