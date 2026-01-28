Bivši HDZ-ov gradonačelnik Otoka osuđen na rad za opće dobro

Bivši HDZ-ov gradonačelnik Otoka Josip Šarić nagodio se na Županijskom sudu u Osijeku s Uskokom u zamjenu za blažu kaznu zbog malverzacija sa službenim karticama te je sporazumno osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su zamijenjeni radom za opće dobro, potvrdio je Hini Šarićev odvjetnik Fran Olujić.
Oglas
Izrečena mu i novčana kazna
Šariću je izrečena i sporedna novčana kazna od 10.000 eura te mora nadoknaditi štetu Gradu Otoku u iznosu od 26.500 eura, od čega je 7000 eura već uplatio prije sjednice optužnog vijeća osječkog Županijskog suda, dodao je Olujić.
Uskok je u listopadu 2025., nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv Šarića, okrivljenog da je službenim karticama podmirivao vlastite troškove oštetivši Otok za više od 26.000 eura.
Tužiteljstvo je, ne navodeći Šarićev identitet, izvijestilo da bivšeg gradonačelnika Otoka tereti za zloporabu položaja i ovlasti.
Koristio poslovne kartice u privatne svrhe
Uskok je Šarića teretio da je, od 1. siječnja 2015. do 6. prosinca 2023., kao gradonačelnik Otoka u više navrata koristio poslovne bankovne kartice u privatne svrhe, plaćajući troškove putovanja, smještaja i drugih usluga te troškova.
Osim toga je podmirenje privatnih troškova omogućio i članovima svoje obitelji i drugim osobama, ističe Uskok.
Tužiteljstvo je preciziralo da je Šarić u raznim hotelskim i ugostiteljskim objektima te trgovinama plaćao troškove koji nisu vezani za djelatnost i službene svrhe Otoka, a podređenim službenicima je nalagao plaćanje računa za učinjene troškove nastale isključivo u svrhu privatnih potreba i odnosa.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas