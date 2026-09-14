Bivši svećenik i splitska bankarica nisu vratili pronevjerene milijune. Odgođena odluka o zatvoru

Bilonić je nedavno u drugom postupku pravomoćno osuđena na uvjetnu kaznu zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. U tom je slučaju osuđen i direktor Partner banke jer joj je omogućio oročavanje i ukamaćivanje novca koji je bio blokiran na temelju pravomoćne sudske odluke. U tom slučaju također je potrebno vratiti štetu, i to u iznosu od 41 tisuću eura.