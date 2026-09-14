NISU PLATILI ŠTETU
Bivši svećenik i splitska bankarica nisu vratili pronevjerene milijune. Odgođena odluka o zatvoru
Na ročištu o prijedlogu da bivši fratar Šime Nimac i bankarica Jasmina Bilonić završe u zatvoru zbog neplaćene štete danas nije donesena odluka, a novo ročište zakazano je za početak listopada.
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Naime, Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Baške Vode, kao oštećenik, predložila je da se Nimcu i Bilonić odredi zatvor jer nisu podmirili štetu na koju su obvezani pravomoćnom presudom.
Obrana je osporila procjenu vrijednosti zemljišta koje je vraćeno crkvi. Sudski vještak procijenio je vrijednost zemljišta na 300 tisuća eura, dok obrana u vlastitom vještačenju vrijednost procjenjuje na 500 tisuća eura. Zbog toga će na sljedeće ročište biti pozvan vještak koji je radio procjenu, piše Dragan Miljuš zaDalmatinski portal.
Osim zemljišta, na računu Jasmine Bilonić u Partner banci pronađeno je 350 tisuća eura. Dodatnih 40 tisuća eura ostvareno je prodajom jahte Lucky Me i automobila Volkswagen Passat CC.
Nimac i Bilonić pravomoćnom su presudom obvezani vratiti ukupno 9,8 milijuna kuna, odnosno oko 1,3 milijuna eura. Velik dio tog iznosa i dalje nije podmiren.
Oboje su se danas pojavili na ročištu u pratnji svojih odvjetnika Nele Pedišić i Josipa Čeha, no nisu davali izjave.
Bilonić je nedavno u drugom postupku pravomoćno osuđena na uvjetnu kaznu zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. U tom je slučaju osuđen i direktor Partner banke jer joj je omogućio oročavanje i ukamaćivanje novca koji je bio blokiran na temelju pravomoćne sudske odluke. U tom slučaju također je potrebno vratiti štetu, i to u iznosu od 41 tisuću eura.
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