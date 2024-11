Marko Rakar za N1 o egzodusu s Muskove mreže: “Briga njega za korisnike”

Podijeli :

Egzodus korisnika s platforme X Elona Muska potaknuo je rast konkurentnog i osjetno manjeg Blueskya, ali informatički stručnjak i politički konzultant Marko Rakar ne smatra da bi to moglo izazvati neke osjetnije potrese "na sceni".

Konkretnije, X je izgubio nakon američkih predsjedničkih izbora oko 115.000 korisnika koji su mreži pristupali s računala. Nije poznato koliko je mobilnih otišlo. Ali, isti taj dan je X srušio rekord posjeta s 46,5 milijuna. Iako X skriva brojke aktivnih korisnika, analitičari smatraju da je brojka od njih oko 600 milijuna mjesečno postojana, kao i prethodnih godina. Dakle, par stotina tisuća “gore” ili “dolje” nije na takvoj ukupnoj brojci neki potres.

S druge strane, Bluesky ima sad nešto više od 15 milijuna korisnika, čak šest milijuna više nego u rujnu. Iz kuta te mreže, riječ je o iznimnom porastu, ali za pojmove X-a, zanemarive. Istina jest, oglašivači su se uvelike povukli s X-a i platforma trenutno vrijedi oko deset milijardi dolara, gotovo tri i pol puta manje nego prije dvije godine, kad ju je za 44 milijarde kupio Musk. Samo, za njega ta mreža ionako nije primarni izvor zarade, niti mu treba za to. Kroz nju pokušava ispuniti druge ciljeve, poput utjecaja na predsjedničke izbore, osobne bitke s vladama, političarima, novinarima, drugim milijarderima, poznatim osobama…

“Nema prijetnje za X”

Zato vjerojatno nije ni trepnuo kad se listi medija koji bojkotiraju X pridružio britanski The Guardian. Uz PBS i NPR, koji su to učinili ranije. Ostao je X i bez Balenciage prije dvije godine, McDonald’sa, Etsyja… i bez Whoopie Goldberg, Jima Carreyja, Lady Gage, Eltona Johna, Jamie Lee Curtis, Stephena Kinga, Gigi Hadad. Ali, sve to je zanemarivo u široj slici.

“Mislim da će to proći za nekoliko dana i sve će se vratiti “u normalu”. Briga njih na X-u za korisnike, ionako je neprofitabilan. Niti mislim da će odlazak medija, celeba i brendova išta promijeniti, nisam baš siguran. Musku je to marketinški alat. Istina jest, najskuplji na svijetu, ali zasad vjeruje da će mu se isplatiti”, kazao nam je Rakar pa komentirao što Bluesky može na tržištu društvenih mreža:

“Stvaranje alternativne mreže, koja bi zamijenila neku postojeću, pretežak je zadatak. Pridobiti toliku količinu korisnika da se preseli k vama i pritom bude aktivno, uistinu je beskrajno teško za izvesti. Uostalom, odnos snaga je takav da X ne osjeća nikakvu prijetnju zbog Blueskyja.”

Iako su ljudi iza Twittera pokrenuli Bluesky čim se Musk počeo boriti oko preuzimanja njihove bivše platforme, to nije pomoglo učiniti ga masovnijim kroz tri godine postojanja. Sad je u određenom naletu, no bio je i Metin Threads pa se to “ispuhalo”. Zato se možda čini da je Guardian povukao rizičan potez, ipak je imao 27 milijuna pratitelja na X-u.

“Nisam siguran da je to dobar primjer jer iako se radi o odličnom mediju, sumnjam da je ogroman faktor za X i njegovu bazu korisnika. Čini mi se da je to više marketing nego išta drugo. Konkretno, u objašnjenju odlaska s X-a naveli su algoritme koji favoriziraju određeni tip sadržaja, pretežno desni u političkom smislu. Ne bih se s time nužno složio jer algoritmi serviraju onaj sadržaj koji odgovara strukturi onih koje pratite s kim imate interakciju. Ako je to pretežno desno, onda će i sadržaj biti takav”, naglasio nam je Rakar.

Musk će napraviti mnogo nereda

Ne vjeruje ni da će Elon Musk dugoročno profitirati, bez obzira što je uložio stotine milijuna dolara, vrijeme i energiju kako bi pomogao Trumpu da postane predsjednik.

“Ne bih rekao da je postigao uspjeh jer zasad je uspio samo doći do pozicije nešto probati. Tek sad slijedi ono teže – nešto napraviti. Potrebno je uzeti u obzir da iako je čudan i pomalo lud, jako je pametan, kao i Trump. Isti su tipovi osoba, vole pažnju i loše reagiraju na kritiku. Trumpu je imponiralo što najbogatiji čovjek na svijetu ulaže u njega i toliko zagovara njegov izbor, ali sad je to došlo i vidjet ćemo kako će se obojica snaći u međusobnom odnosu.”

Ipak, Musk bi trebao dobiti savjetodavnu ulogu u tom famoznom Odjelu za učinkovitost pa iz te pozicije ipak može do ciljeva koje si je postavio?

“Takav ured već postoji, nije ništa novo i vjerojatno je da će Musk napraviti mnogo nereda u pokušajima da nešto napravi, ali lako je moguće da u silnom tom neredu napravi i nešto dobro. Jer, koliko god se protivio regulativama, one postoje iz nekog razloga. Dakle, probat će, nešto uništiti, a možda nešto i postići”, zaključio je Marko Rakar.

