Novi pravilnik razljutio vozače: "Imat ćemo dodatne troškove!"

"Država je odlučila da je kutija na zidu garaže ozbiljan građevinski zahvat, a četiri tone plinskih boca nije. Mi ne tražimo da se bilo što izvodi bez kontrole i bez struke, već tražimo samo da se punjač za automobil tretira barem jednako blago kao klima uređaj koji ima veću snagu i koji taj isti pravilnik dozvoljava bez ijednog papira", rekao je predsjednik Udruge Strujni krug Hrvoje Prpić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.