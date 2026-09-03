Tvrtka koja će sanirati otpad u Gospiću: Folija može stajati godinama, gotovi smo za 30 dana

"Što se tiče navoda u Sloveniji, iz informacija kojima raspolažemo, nije se radilo o ilegalnom zakapanju otpada već o privremenom nepravilnom skladištenju otpada u centru koji tvrtka ima u Sloveniji. To je u najkraćem roku sanirano o vlastitom trošku prema uputama nadležnog inspektorata", izjavio je Vasilj za RTL Danas.