"NIJE ZAHTJEVAN POSAO"
Tvrtka koja će sanirati otpad u Gospiću: Folija može stajati godinama, gotovi smo za 30 dana
Folija kojom će biti privremeno prekriven otpad u Gospiću može ostati na lokaciji godinama, rekao je Marino Vasilj iz hrvatske podružnice tvrtke Kostak, koja je dobila posao prekrivanja otpada, uz napomenu da se nadaju da će to razdoblje ipak biti što kraće.
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O planovima za sanaciju otpada u Gospiću i optužbama na račun matične tvrtke govorio je za RTL Danas Marino Vasilj, član Uprave hrvatske tvrtke Kostak.
Radovi bi, najavio je, trebali početi čim završe žalbeni postupak, potpiše se ugovor i tvrtka bude uvedena u posao.
"Naš rok za izvođenje radova je 30 dana, pa će se mehanizacija i ljudstvo prilagoditi tom roku", rekao je Vasilj, dodajući da bi posao trebao biti završen do sredine listopada.
Objasnio je da je riječ o privremenom prekrivanju područja površine oko 20.000 četvornih metara, što je približno veličina dva i pol nogometna igrališta.
"Posao nije zahtjevan. Na području Hrvatske imamo puno zahtjevnije poslove koje smo odradili i uspješno završili", izjavio je.
Radovi će uključivati pripremu površine, izgradnju nasipa i obodnih kanala te prekrivanje cijelog područja vodonepropusnom geomembranom.
"To su građevinski radovi privremenog pokrivanja područja do kompletne buduće sanacije. Ne radi se o preuzimanju i zbrinjavanju otpada", pojasnio je Vasilj.
Prema njegovim riječima, folija je otporna na kemikalije i prodor vode, a njezina je svrha spriječiti da oborinske vode prodiru u otpad.
"Može stajati godinama, ali nadamo se da će to biti što kraće razdoblje", rekao je.
Vasilj o optužbama u Sloveniji
Vasilj se osvrnuo i na navode o ilegalnom zakapanju otpada u Sloveniji. Kazao je da se hrvatska tvrtka Kostak graditeljstvo, tehnologije i sirovine bavi isključivo radovima u Hrvatskoj, u skladu s hrvatskim zakonodavstvom, te da je više puta sudjelovala u postupcima javne nabave bez utvrđenih nepravilnosti.
"Što se tiče navoda u Sloveniji, iz informacija kojima raspolažemo, nije se radilo o ilegalnom zakapanju otpada već o privremenom nepravilnom skladištenju otpada u centru koji tvrtka ima u Sloveniji. To je u najkraćem roku sanirano o vlastitom trošku prema uputama nadležnog inspektorata", izjavio je Vasilj za RTL Danas.
Potvrdio je i da je Miljenko Muha, prvoosumnjičeni u slovenskoj aferi, ujedno predsjednik uprave hrvatske tvrtke unutar grupacije Kostak.
Na pitanje smatra li to problematičnim, odgovorio je: "Nije. Taj postupak je još u tijeku i ne bih iznosio više činjenica o onome s čime nisam upoznat."
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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