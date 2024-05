Bosanac o Turudiću: Možda će biti optužnica protiv HDZ-ovih igrača kako bi dokazao da je neovisan

Prvi je radni dan Ivana Turudića, je li bila greška opozicije fokusirati kampanju na njega i korupciju?

“Treba shvatiti da je HDZ dobio manje glasova nego prije četiri godine, a neke lijeve progresivne stranke više nego prije 4 godine, no to nije bilo dovoljno da bismo promijenili scenarij koji je doveo do prvog radnog dana Turudića.”

“Bilo je jasno da je DP to kukavičje jaje koje će izdati birače i preletjet čim će za to dobiti priliku i eto, zahvaljujući tom preletu sada gledamo Turudića na mjestu glavnog državnog odvjetnika.”

“Rekao je da će biti nepristran, raditi profesionalno, mislite li da je rekao istinu?”, upitala je Božić.

“To je naprosto PR-ovski odrađen prvi dan. Mislim da je pred njim nekoliko scenarija. Vidjet ćemo hoće li represivno, đonom kršiti vladavinu prava kao što smo vidjeli kod Tomislava Karamarka pa dizati optužnice koje su jasno politički motivirane ili zaustavljanje postupaka koji su u tijeku. To je put kojim je dosad Hrvatska već jednom dosad zastranila, iako kratko”.

“Možda će pretjerati na drugu stranu ne bi li dokazao da je uistinu neovisan, što bi moglo uključivati optužnice protiv nekih HDZ-ovih igrača, što bi opet bilo politički motivirano”, ističe Gordan Bosanac.

“Treći put kojim može ići je srednji put na kojem bi kalkulirao i pokušao provesti neki red…”

“Činjenica je da dolazi na poziciju s potpuno poljuljanim povjerenjem i društvenim tkivom Hrvatske koje se rastočilo na njegovoj kandidaturi.”

“Čak i DP-ovci su bili protiv njega, imao je povjerenje samo HDZ-a i nekih manjinaca. Ne samo da nema povjerenje politike, već mora povratiti povjerenje tri četvrtine hrvatskih građana.”

Bosanac o DP-u: Nije uspjelo Karamarku, neće ni njima Benčić: Na europskim izborima dajte glas onima koji su otporni na korupciju

Ključne točke kampanje Možemo za europske izbore?

“Mi smo na neki način uspjeli plasirati poruke poput pitanja stanovanja i pitanja prava žena na pobačaj na društvene mreže. Iz tog razloga smo stranka koja ima najveću podršku među mladima, preko 23% mladih je naše biračko tijelo.”

Zelene se često optužuje, i u Europskom parlamentu, da je zeleni plan onaj koji potkopava poljoprivredu?

“To je naprosto prljavi trik desnice i konzervativaca. Krenuli smo vlakom posjetiti neke farmere u Hrvatskoj – oni tako ne misle”, rekao je kandidat Možemo za Europske izbore.

“Pučani su u Europskom parlamentu krenuli za zelenim planom, ali nisu dopuštali da on ide ruku pod ruku i sa socijalnim planom.”

“Zelenu tranziciju moramo napraviti jer smo napokon svi priznali da su klimatske promjene tu. Požare gledamo i gledat ćemo ih i ovu sezonu, imali smo zagrebačku oluju, dići će se razina mora – ta svijest postoji i zato se ide u zeleni plan.”

“80% proračuna Europske unije išlo je velikim igračima. Da se naš mali ili srednji OPG-ovac prijavi za fondove EU-a – jedva će doći do njih, a kad dođe do njih će ga početi maltretirati s administrativnim zaprekama.”

“Kroz ovu kampanju želimo vratiti poljoprivredu malim i srednjim poljoprivrednicima. To je naša zadaća i mnogo bolji put prema samoodrživosti.”

Jedna od tema kampanja europskih izbora su i migracije.

“Mi smo vrlo jasni – naša politika je da je zadatak spriječiti ilegalne imigracije jer one pogoduju jedino krijumčarima. Institut azila je bio zlorabljen, imali smo ga samo zato jer nije bio alternativnog sigurnog načina ulaska u EU. Mi tražimo da se napokon otvore sigurni i legalni putevi ulaska poput Instituta spajanja obitelji, stipendija, radnih dozvola…”

“Mislim da nije svejedno u kakvoj ćemo se Europi probuditi 10. lipnja. Velika i važna borba će se odviti na ovim izborima”, zaključio je Gordan Bosanac.