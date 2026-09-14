ILEGALNE UTRKE I DRIFTANJE
Riječki automobilisti: "Znamo tko stoji iza kaosa, policiju smo upozoravali danima prije"
AK Redline tvrdi da domaća automobilska scena nije organizirala ilegalno okupljanje te da ima dokumentaciju o prijavama poslanima policiji prije događaja
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Auto klub Redline Rijeka ogradio se od ilegalnog automobilskog okupljanja koje je izazvalo kaos na riječkim prometnicama. Tvrde da domaći organizatori nisu stajali iza događaja te da su policiju nekoliko dana unaprijed upozoravali na mogućnost njegova održavanja.
Iz kluba navode da Stance Adria, Cars 4 Life i AK Redline nisu organizirali niti podržavali okupljanje. Prema informacijama kojima raspolažu, iza njega stoje organizatori koji djeluju pod nazivima TSNS i CGG.
Naglašavaju da njihove tvrdnje nisu usmjerene protiv sudionika određene nacionalnosti, nego isključivo prema organizatorima i načinu održavanja ilegalnih okupljanja.
Prema AK Redlineu, TSNS i CGG već nekoliko godina organiziraju slične događaje u europskim državama, a jedan od koncepata nazivaju "Illegal Takeover".
Tvrde da imaju dokumentaciju o prijavama
Iz AK Redlinea tvrde da su nekoliko dana prije događaja policiji slali upozorenja i prijave putem službenih online kanala i aplikacije te da posjeduju potvrde i podatke o vremenu njihova slanja.
Tijekom večeri policiji su, kažu, pokušavali dojavljivati i nove lokacije okupljanja. Tvrde da se lokacija mijenjala otprilike svaka dva sata te da su za neka nova mjesta znali i pola sata prije nego što bi bila objavljena sudionicima, piše Novi list.
Sve su spremni dostaviti Gradu Rijeci
Klub se ogradio i od ilegalnih utrka, driftanja na javnim prometnicama i blokiranja prometa.
"To nije automobilska kultura koju predstavljamo niti scena koju želimo graditi u Rijeci", poručili su.
Navode i da su Gradu Rijeci spremni dostaviti dokumentaciju o ranijim upozorenjima i materijale kojima raspolažu o organizatorima okupljanja.
Poručuju da svatko tko je počinio prekršaj treba za njega individualno odgovarati, ali smatraju nepravednim legalnu riječku automobilsku scenu poistovjećivati s organizatorima ilegalnog okupljanja.
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