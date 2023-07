Božinović o tome što muči policiju: Rekao sam to nakon događaja u Srbiji

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je hrvatska policija na noćašnju pucnjavu u Sisku reagirala vrlo brzom, efikasnom i hrabrom akcijom te da je Hrvatska sigurna zemlja, a policija odrađuje svoj posao.

“Policija je u jučerašnjem nasilnom događaju u Sisku reagirala vrlo brzom, efikasnom i hrabrom akcijom kojom je počinitelj uhićen, onemogućen i stavljen pod nazor, te slijede kriminalistička istraživanja i podizanje optužnice”, kazao je Božinović u nedjelju u Dnevniku Nove TV.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina komentirao pucnjavu u Sisku Psihijatar: Čovjek ne može samo tako puknuti. Ubojice se mogu prepoznati

Hrvatska je, naglašava resorni ministar, sigurna zemlja i policija odrađuje svoj posao. Kad se dogodi nekoliko ovakvih događaja stvara s dojam zabrinutosti, ali policija odrađuje svoj posao, ustvrdio je.

Dodao je i da se u posljednjih pet godina u Hrvatskoj u prosjeku godišnje dogodi deset ubojstava manje nego prethodnih godina te da se taj trend nastavlja. Tako je, navodi, prošle godine u Hrvatskoj bilo 17 ubojstava a ove godine 13.

Božinović je ocijenio da je “po svim statistikama” Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja u Europi te da hrvatska policija ima više od 70 posto razriješenih kaznenih djela već nekoliko godina što, po njemu, nema ni druga jedna policija.

“Ono što se nama događa, događa se svugdje u svijetu i to je jedan širi fenomen i pitanje nad kojim se trebamo svi zamisliti, kazao je.

Izrazio je i zabrinutost policije što godišnje oko 90-96 posto presuda za oko 400 kaznenih prijava koje policija pokrene zbog ilegalnog nošenja oružja poznatim počiniteljima, završava uvjetnom osudom.

“Sad tu već dolazimo do pitanja koje prilično muči policiju, a to je da je u proteklih pet godina oko 400 kaznenih prijava policija pokrenula zbog ilegalnog nošenja oružja s poznatim počiniteljima. Ja sam to već javno kazao nakon događaja u Srbiji, da kod nas nažalost od svih presuda 90 do 96 posto prošle godine, sve završavaju s uvjetnom osudom”, rekao je Božinović.

Prije mjesec dana sam poslao pismo predsjedniku Vrhovnog suda gdje ukazujem na tu činjenicu, jer tako ne postižemo ni generalnu ni specijalnu prevenciju, kazao je Božinović.

Inače, u Hrvatskoj ima neodređeni broj ilegalnog oružja. MUP 17 godina provodi akciju Zbogom oružje, u kojoj je policiji predano više od 350 tisuća komada oružja, više od šest milijuna komada streljiva i više od šest tona eksploziva.

Akcija se nastavlja pa je ove godine vraćeno više od 2.200 komada oružja, više od 45 tisuća komada streljiva i oko 40 kg eksploziva, zaključio je Božinović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.