Oglas

odlazak iz SDP-a

Branko Kolarić otkrio hoće li biti nova ruka vladajuće većine

author
N1 Info
|
21. srp. 2026. 16:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Branko Kolaric. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Epidemiolog, saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a, Branko Kolarić, koji je sinoć objavio da napušta tu stranku, poručio je da neće biti nova ruka vladajuće većine.

Oglas

Za HTV je izjavio da neće vratiti mandat SDP-u te dodao da ne ulazi u vladajuću većinu.

"Teško se oprostiti od nečega što s ljubavlju gradiš dugo godina. Bio sam spreman na ove priče, to je normalno, bilo bi čudno da ne pričaju, a pogotovo da takve priče neće plasirati oni koji su ljuti na mene. Ja radim kao nezavisni zastupnik s idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao dvije tri stvari i time ću se ozbiljno baviti", rekao je Branko Kolarić.

"Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću ih pritisnuti za to i možda nešto i uspijem, makar posijati sjeme", zaključio je.

Podsjetimo, Kolarić je u objavi na Facebooku otkrio da odlazi iz stranke i, između ostalog, naveo da posljednjih godina svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. Kazao je da više ne vjeruju u iste ideale i poručio: "Moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem".

Novinari su u utorak pitali ministra graditeljstva Branka Bačića ima li za Kolarića mjesta u HDZ-u, a on je odgovorio da će Kolarić sam odlučiti gdje će nastaviti svoj politički put i karijeru.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
branko kolarić sdp

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ