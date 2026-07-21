Branko Kolarić otkrio hoće li biti nova ruka vladajuće većine

"Teško se oprostiti od nečega što s ljubavlju gradiš dugo godina. Bio sam spreman na ove priče, to je normalno, bilo bi čudno da ne pričaju, a pogotovo da takve priče neće plasirati oni koji su ljuti na mene. Ja radim kao nezavisni zastupnik s idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao dvije tri stvari i time ću se ozbiljno baviti", rekao je Branko Kolarić.