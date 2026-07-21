odlazak iz SDP-a
Branko Kolarić otkrio hoće li biti nova ruka vladajuće većine
Epidemiolog, saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a, Branko Kolarić, koji je sinoć objavio da napušta tu stranku, poručio je da neće biti nova ruka vladajuće većine.
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Za HTV je izjavio da neće vratiti mandat SDP-u te dodao da ne ulazi u vladajuću većinu.
"Teško se oprostiti od nečega što s ljubavlju gradiš dugo godina. Bio sam spreman na ove priče, to je normalno, bilo bi čudno da ne pričaju, a pogotovo da takve priče neće plasirati oni koji su ljuti na mene. Ja radim kao nezavisni zastupnik s idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao dvije tri stvari i time ću se ozbiljno baviti", rekao je Branko Kolarić.
"Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću ih pritisnuti za to i možda nešto i uspijem, makar posijati sjeme", zaključio je.
Podsjetimo, Kolarić je u objavi na Facebooku otkrio da odlazi iz stranke i, između ostalog, naveo da posljednjih godina svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. Kazao je da više ne vjeruju u iste ideale i poručio: "Moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem".
Novinari su u utorak pitali ministra graditeljstva Branka Bačića ima li za Kolarića mjesta u HDZ-u, a on je odgovorio da će Kolarić sam odlučiti gdje će nastaviti svoj politički put i karijeru.
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