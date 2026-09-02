"PONESITE ZASTAVE"
Bulj: Hrvati su se probudili! Plenkovićevi jurišnici su bezuspješno pokušali prikazati prosvjed ljevičarskim
Saborski zastupnik Mosta i sinjski gradonačelnik Miro Bulj poručio je da će subotnji prosvjed za Liku biti tek početak.
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Okupljanje je najavljeno u subotu, 5. rujna, od 11 sati ispred Glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu, nakon čega će sudionici krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je u 12 sati najavljen središnji dio prosvjeda.
"U zadnja 24 sata prosvjed za Liku podržali su među ostalim lički branitelji koji su čak snimili video za inicijativu Gospić je naš dom, Dražen Đurović, hosovac i branitelj Vukovara kao i katolička prolife inicijativa Pravo na život", napisao je Bulj na Facebooku i dodao:
"Strategija toksičnih Plenkovićevih jurišnika kojom su nastojali prosvjed prikazati ljevičarskim se raspala i u subotu očekujemo pun trg. Dolaze hrvatski branitelji, katoličke udruge, navijačke skupine, hrvatski narod se probudio i ovo više nitko zaustaviti ne može."
Najavio je da dolazi s beretkom četvrte gardijske brigade i s hrvatskom zastavom.
"U Domovinskom ratu smo pobijedili JNA, četnike i pobunjene Srbe i zauvijek raskrstili s nesretnom komunističkom Jugoslavijom. Raskrstit ćemo i s domaćim izdajnicima i mafijom jednom za svagda! Prosvjed u subotu je početak. Živila hrvatska Lika, živila Hrvatska. Vidimo se, ponesite hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi", zaključio je Bulj.
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