Zastupnica Možemo: Sustav ne funkcionira. I nakon inspekcije se otpad nastavlja ilegalno odlagati

"Inspekcijski nadzor uopće nije utvrdio sve činjenice oko ilegalnog odlagališta otpada na privatnom zemljištu u Bibićima u općini Svetvinčenat, iako su o tome mediji izvještavali. Štoviše, nakon inspekcijskog nadzora počinitelji su uklonili kamene blokove koji su priječili prilaz kamionima i nastavili dovoziti otpad. To je očigledan dokaz da ovakav sustav uopće ne funkcionira, a Bibići su tome još jedan pokazni primjer", priopćila je Radojčić.