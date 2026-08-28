Miro Bulj odgovorio HDZ-ovcima: Zaustavit me nećete, vidimo se na prosvjedu 5. rujna u Zagrebu!

Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon reakcija sinjskog HDZ-a na odluku sinjskog gradonačelnika Mira Bulja da organizira besplatan autobusni prijevoz građana na prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", koji će se 5. rujna održati u Zagrebu, Bulj je odgovorio da pitanje opasnog otpada, zaštite hrvatske zemlje, pitke vode i zdravlja ljudi ne smije biti predmet stranačkih podjela.

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Bulj poručuje kako ga politički napadi neće zaustaviti te poziva građane, bez obzira na političko opredjeljenje, da se pridruže prosvjedu i pokažu zajedništvo u obrani Like i hrvatskog okoliša.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Namjerno sam organizirao autobus iz Sinja za prosvjed za Liku i evo, odmah su se javili sinjski HDZ-ovci!

Pa ljudi moji, je li moguće da ste toliko zaslijepljeni strankom da ćete radije napadati mene zbog jednog autobusa nego one koji su dopustili da se hrvatska zemlja zatrpava stranim i domaćim opasnim otpadom?!

Je li vama HDZ važniji od Like, naše vode, zemlje i zdravlja naše djece?

Sad odjednom problem nije otrovni otpad. Problem nije što se dogodilo u Lici. Problem je Miro Bulj jer je organizirao autobus!

I odmah kreće ista stara priča: ljevica, komunisti, Jugoslaveni, aktivisti… Još samo Marsovce nisu spomenuli!

Pa dokle više mislite da je hrvatski narod glup i naivan?!

Kakve veze Most ima s ljevicom?

Most je prvi ovu aferu digao na nacionalnu razinu! Zvonimir Troskot mjesecima je obilazio Liku i govorio o ovome dok su mnogi šutjeli. I sad, ako netko s ljevice odluči podržati prosvjed, što bismo mi trebali napraviti?

Pobjeći kući i prepustiti im borbu za Liku?

NEĆEMO!

Neka dođe svatko! I lijevi i desni! Nitko nema vlasništvo nad borbom za hrvatsku zemlju i čistu vodu.

A vi koji pozivate ljude da ne dođu zato što vam se ne sviđa nekoliko ljudi koji će tamo biti, znate li kome zapravo pomažete?

PLENKOVIĆU I HDZ-u!

Njima odgovara prazan trg. Njima odgovara da ostanete kod kuće. Njima odgovara da se međusobno svađamo oko lijevih i desnih dok se Lika truje!

I zato pitam svoje Sinjane i sve građane Hrvatske: gdje vi više vidite razliku između Vučićeva SNS-a i Plenkovićeva HDZ-a kada se svakoga tko digne glas protiv vlasti pokušava proglasiti neprijateljem, izdajnikom ili nekakvim prikrivenim ljevičarem?

Plenković može novcem poreznih obveznika financirati SNV i razne udruge koje pljuju po Hrvatskoj, a ja ne smijem organizirati autobus za obranu hrvatske Like?!

E PA SMIJEM. I HOĆU!

ZAUSTAVIT ME #NE_ĆE_TE

Organizirao sam autobus i opet bih ga organizirao!

Meni je hrvatska zemlja važnija od njihove stranačke iskaznice, hrvatska voda važnija od njihovih fotelja, a Hrvatska ispred bilo koje stranke!

VIDIMO SE 5. RUJNA U ZAGREBU!

ZA LIKU! ZA HRVATSKU!"