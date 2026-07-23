Most: Visoki prekršajni sud potvrdio da je Bulj bio u pravu vezano za covid potvrde

Napomenuli su da je Sud utvrdio da optužba nije bila pravno utemeljena te da nisu ispunjena bitna obilježja prekršaja koji se Bulju stavljao na teret, čime je potvrđeno da je Državni inspektorat vodio postupak bez valjane pravne osnove. Posebno je važno, ističu, da je sud naglasio kako činjenični opis optužbe nije sadržavao konkretne propuste koji bi predstavljali prekršaj, već se svodio na prepisivanje zakonskog teksta, zbog čega Bulj nije mogao biti proglašen odgovornim.