Bulj: Pripuz me tužio. Tražim od Sabora da mi skine imunitet, ne bojim se otpadne mafije

Poručio je da se neće pozivati na zastupnički imunitet kako bi izbjegao postupak. "Zato jasno poručujem: tražim od Hrvatskog sabora da mi skine imunitet! Neću se skrivati iza imuniteta. Ne bojim se ni tužbi ni moćnika. Moj prijatelj i predsjednik Mosta Nikola Grmoja već je prošao taj put. Zbog svojih riječi o Pripuzu završio je na sudu i osuđen je. Većina hrvatskih građana za to vjerojatno nikada nije ni čula", dodao je.