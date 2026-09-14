KAZNENA PRIJAVA
Bulj: Pripuz me tužio. Tražim od Sabora da mi skine imunitet, ne bojim se otpadne mafije
Saborski zastupnik Mosta i sinjski gradonačelnik Miro Bulj objavio je da je Petar Pripuz protiv njega podnio kaznenu prijavu te poručio kako sam traži od Hrvatskog sabora da mu skine zastupnički imunitet.
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Miro Bulj objavio je na Facebooku da je vlasnik CIOS Grupe Petar Pripuz protiv njega podnio kaznenu prijavu te od Sabora zatražio odobrenje za pokretanje kaznenog postupka i skidanje zastupničkog imuniteta.
"PRIPUZ JE PODIGAO KAZNENU PRIJAVU PROTIV MENE I TRAŽI DA MI SABOR SKINE IMUNITET, A JA IM PORUČUJEM: NE BOJIM SE OTPADNE MAFIJE, NEĆETE NAS UŠUTKATI! Petar Pripuz želi kazneno goniti mene zbog onoga što sam javno govorio o otpadu. Od Sabora je zatražio odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv mene i da mi Sabor skine imunitet", napisao je Bulj.
Poručio je da se neće pozivati na zastupnički imunitet kako bi izbjegao postupak. "Zato jasno poručujem: tražim od Hrvatskog sabora da mi skine imunitet! Neću se skrivati iza imuniteta. Ne bojim se ni tužbi ni moćnika. Moj prijatelj i predsjednik Mosta Nikola Grmoja već je prošao taj put. Zbog svojih riječi o Pripuzu završio je na sudu i osuđen je. Većina hrvatskih građana za to vjerojatno nikada nije ni čula", dodao je.
"Mafija nas neće zastrašiti"
Bulj je naveo da ga sada Pripuz tuži zbog njegovih javnih istupa te poručio da zbog toga neće prestati govoriti o problemu otpada.
"A sada se ide na mene! I neka ide! Ponosan sam što sam mostovac. Jer dok drugi šute, kalkuliraju ili okreću glavu, mi se suprotstavljamo onima koji misle da novcem, vezama i tužbama mogu ušutkati svakoga tko im stane na put", napisao je.
"Mogu me tužiti i tražiti novac, mogu nas pokušati zastrašivati. Ali jedno ne mogu, kupiti našu šutnju. Nećemo dopustiti da se Hrvatsku pretvara u odlagalište i da se zbog nečijeg profita ugrožavaju naša zemlja, voda i zdravlje naših ljudi. Mafija nas neće zastrašiti i Most, a posebno ja neću šutjeti jer Hrvatska za koju sam i život bio spreman položiti nije na prodaju", dodao je Bulj.
Tužba za klevetu
Pripuz je Bulja tužio za klevetu nakon što je zastupnik u srpnju u Splitu izjavio da je "odvajanje otpada čista mafija Pripuza i sličnih".
O ukidanju Buljeva zastupničkog imuniteta Mandatno-imunitetno povjerenstvo Sabora trebalo bi raspravljati na sutrašnjoj sjednici.
MIP u pravilu ne skida zastupnički imunitet kada je riječ o privatnim tužbama, dok u slučajevima kada to zatraži Državno odvjetništvo daje odobrenje za pokretanje kaznenog postupka. Konačnu odluku MIP-a potom mora potvrditi Hrvatski sabor.
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