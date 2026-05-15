Burno u sabornici zbog ustavnih sudaca, optužbe "frcale" na sve strane

Na prijedlog Marijane Puljak (Centar) o promjeni modela izbora ustavnih sudaca, HDZ-ova Danica Baričević joj je poručila da nije "razina" koja može raspravljati o Ustavnom sudu jer je pobjegla s mjesta prometne nesreće. "Nisam pobjegla jer nesreće nisam bila svjesna, ogrebala sam auto na parkingu", kazala je Puljak te dodala kako joj ne može organizacija osuđena za korupciju govoriti za što je sposobna.