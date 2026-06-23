Antifašizam
Burno u Saboru: "Tomašević pali Trnjanske kresove, ali mu nije palo na pamet doći na neko od zagrebačkih stratišta"
U iznošenju slobodnih stajališta zastupničkih klubova u utorak u Saboru dominiralo je pitanje i definicija antifašizma, ovisno s koje strane političkog spektra stav dolazi, ali su se izjasnili i o pitanjima vrtića, HNB-a, osoba s invaliditetom.
Milorad Pupovac (Klub zastupnika SDSS-a) založio se za obnovu Doma ZAVNOH-a u Topuskom što je, kaže, već kao inicijativa pokrenuto u Saboru 2009. godine u razgovoru između predsjednika Sabora Luke Bebića i čelnika Saveza antifašističkih boraca Ivana Fumića. Riječ je o spomeniku nulte kategorije koji je srušen početkom rata 1991., dodao je, no, unatoč dogovoru tomu se nije pristupilo.
„Tamo su doneseni dokumenti koji su omogućili da Republika Hrvatska uđe u federaciju kao država, odredi svoje delegate za zasjedanje AVNOJ-a, da se bori za ustavne promjene kroz niz kasnijih ustavnih promjena, uključujući i odluku o referendumu”, naglasio je. Zapitao je i zašto nemamo spremnost da ga obnovimo i da bude spomenik svemu onome što predstavlja najbolju tradiciju antifašističkih vrijednosti.
Kukavica: Domovinski rat kao temelj moderne samostalne Hrvatske
Ivica Kukavica (Klub zastupnika Domovinskog pokreta) u svom se govoru obraćao Miloradu Pupovcu kojemu je poručio da je u antifašizmu koji se propagira 80 godina nakon Drugog svjetskog rata sporan komunistički narativ i što se ne radi distrakcija između komunizma i antifašizma. „Od vas, u svrhu pomirbe, tražimo da uzmemo Domovinski rat kao temelj današnje moderne samostalne Hrvatske”, poručio je.
Sramotnim smatra uspoređivanje Domovinskog rata i hrvatske branitelje i Drugi svjetski rat i vojske iz tog rata. Spomenuo je generala Petra Stipetića i predaju Banskog korpusa, kazavši da se 12 tisuća ljudi tada predalo, ali, ističe, hrvatski branitelji ih nisu strijeljali nakon rata nego su ih pustili kućama. „Antifašizam da, ali stvarno izostaje jasno osuda komunizma i zato smo rezervirani prema vašim istupima”, poručio je Pupovcu.
Ante Deur (Klub zastupnika HDZ-a) ponovno je govorio o prijedlogu Možemo! o braniteljskim mirovinama, kazavši da im je do prije nekoliko mjeseci do branitelja bilo stalo kao do lanjskog snijega. Ustvrdio je i da je zagrebački gradonačelnik 'debelo zapeo' u 1945. godini pa zabranjuje hrvatske budnice iz 1992. godine, nepoćudne pjevače u gradskim prostorima i sve one koji se ne uklapaju u njihov totalitarni sklop poput zastava Hoda za život.
„Nevjerojatno da se baš takvi pokušavaju prodati kao demokrati, a imaju dvostruka mjerila i što je dozvoljeno njima, nije svima nama. Veličaju komunistički totalitarni režim i iskorištavaju hrvatski antifašizam kako bi veličali zločinački komunizam. Tomašević pali Trnjanske kresove, ali nije mu palo na pamet doći na neko od zagrebačkih stratišta i pokloniti se mučki ubijenim žrtvama od ruke onih kojima se Tomašević tako divi”, naglasio je.
Živković: Ostvarili da svako dijete ima mogućnost ići u vrtić
Marin Živković (Klub zastupnika Možemo!) naveo je da je njegova stranka ispunila jedno od najvažnijih obećanja koje je dala kada su došli na vlast u Zagrebu. Obećali smo da ćemo napraviti sve što je u našoj moći da osiguramo da svako dijete ima mogućnost ići u vrtić i taj cilj smo ostvarili, istaknuo je. „U Zagrebu sada imamo službenu potvrdu da postoji mjesto za svako dijete koje je prijavljeno za zagrebačke vrtiće, u mandatu grada načelnika Tomislava Tomaševića otvoreno je 17 novih, a do kraja 2026. godine bit će ih otvoreno ukupno 20. U izgradnju je utrošeno preko 109 milijuna eura, što je rezultiralo s 2700 novih mjesta”, naveo je Živković. Vrtići u Zagrebu više nisu problem, vrtići su sada samo pouzdana, sigurna i kvalitetna usluga, kazao je.
Glasovac: Lalovca za viceguvernera
Sabina Glasovac (Klub zastupnika SDP-a) kritizirala je izbor Ante Žigmana za guvernera HNB-a, naglasivši da mu je dodatno opterećenje što mu je supruga članica Vlade, što pokazuje koncentraciju moći i pretvaranje neovisnih institucija u produženu ruku politike. „Stoga SDP kao odgovor na ovaj prijedlog HDZ-a je uputio prijedlog za viceguvernera Borisa Lalovca, koji je stručan i iskusan i u slučaju franka pokazao je da zna izdržati pritiske krupnog kapitala, financijskih krugova i bankarskih lobija. Pokazao je da razumije financijski sustav”, naglasila je.
Napomenula je da je SDP bio na strani građana kada je trebalo zaštititi dužnike u švicarskim francima, kao i danas kada traži HNB koja će djelovati u javnom, a ne u interesu bankarskih profita, i to je, naglašava, temeljna razlika između SDP-a i HDZ-a.
Ivica Baksa (Klub zastupnika Centra, NPS-a, GLAS-a) uoči rasprave o izvješću pravobranitelja s invaliditetom, uz ostalo, upozorio je na niske plaće osobnih asistenata kojih nema dovoljno. Naglasio je i da poslodavci radije plaćaju kazne nego da zapošljavaju osoba s invaliditetom i milijarde se slijevaju u fondove, ali se plaće asistenata ne povećavaju. „U 2026. godini osobe u kolicima u srcu naših gradova ne mogu samostalno ući u poštu, banku, sud ili ambulantu jer nema rampe ili lifta. To nije inkluzija, to je tiha isključenost iz društva”, poručio je Baksa.
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