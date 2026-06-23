Marin Živković (Klub zastupnika Možemo!) naveo je da je njegova stranka ispunila jedno od najvažnijih obećanja koje je dala kada su došli na vlast u Zagrebu. Obećali smo da ćemo napraviti sve što je u našoj moći da osiguramo da svako dijete ima mogućnost ići u vrtić i taj cilj smo ostvarili, istaknuo je. „U Zagrebu sada imamo službenu potvrdu da postoji mjesto za svako dijete koje je prijavljeno za zagrebačke vrtiće, u mandatu grada načelnika Tomislava Tomaševića otvoreno je 17 novih, a do kraja 2026. godine bit će ih otvoreno ukupno 20. U izgradnju je utrošeno preko 109 milijuna eura, što je rezultiralo s 2700 novih mjesta”, naveo je Živković. Vrtići u Zagrebu više nisu problem, vrtići su sada samo pouzdana, sigurna i kvalitetna usluga, kazao je.