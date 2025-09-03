Burno u Splitu: Debeljak se pojavio na Gradskom vijeću, zabranjeno mu govoriti

Potom je na zahtjev HDZ-a proglašena desetominutna pauza u kojoj je Tomislav Debeljak vlastoručno napisao zahtjev da mu se dozvoli sudjelovanje i predao ga predsjedniku Gradskog vijeća Stanišiću. Na koncu se o tome nije ni glasalo jer zahtjev, kako je objašnjeno Tportalu, nitko od vijećnika nije stavio na glasovanje.