Burno u Splitu: Debeljak se pojavio na Gradskom vijeću, zabranjeno mu govoriti
Gradsko vijeće Splita danas održava posebnu tematsku sjednicu koja je trebala biti posvećena slučaju broda 'Moby Drea', no kako je on jučer napustio Hrvatsku raspravljat će se o 'budućnosti Brodosplita i brodogradnje u Splitu'
Vlasnik splitskog škvera Tomislav Debeljak pojavio se jutros u zgradi gradske uprave želeći sudjelovati na sjednici i odmah je nastala drama oko toga..
'Gospodin Debeljak pojavio se ovdje, osobno me nazvao i zatražio sudjelovanje na sjednici, ali u konzultaciji s predsjednikom Gradskog vijeća odlučeno je da se nisu stekli uvjeti da sudjeluje i održi prezentaciju', rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta uoči sjednice, javlja Tportal.
Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić objasnio je da se Debeljaku ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer nije uputio službeni zahtjev tri dana ranije.
Bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević uzvratio je da se radi o licemjerju i 'staljinističkom postupanju' po kojemu se ne dopušta iznositi mišljenje, premda on 'ne poznaje Debeljaka i nema dobro mišljenje o njemu'.
'Upravo vi ste u prošlom mandatu skupljali ljude po ulicama i dovodili ih na sjednice bez ikakve najave. Ovdje se radi o vlasniku brodogradilišta o kojemu se raspravlja, a ne date mu govoriti', upozorio je Ivošević.
'Vi predložite da sudjeluje na sjednici i održi prezentaciju, mi nemamo nikakvih problema s time jer nemamo zakulisne igre s njim. Što se nas tiče, neka Debeljak slobodno govori, i to prvi', uzvratio je Marijan Čelan (HDZ).
Uslijedila je dugačka rasprava i taktičko nadmudrivanje oko toga tko će predložiti pozivanje Debeljaka, citiranja Voltairea o tome da će se 'krvlju braniti slobodu govora', žestoki obračun Ivoševića koji je bivšeg SDP-ovca Davora Matijevića optužio da se prodao HDZ-u i Stanišića da je Tomislavu Debeljaku već jutros izričito rekao da neće moći biti na sjednici.
'Čuo sam da vam je gradonačelnik danas zabranio da Debeljak bude tu', tvrdio je Ivošević.
Potom je na zahtjev HDZ-a proglašena desetominutna pauza u kojoj je Tomislav Debeljak vlastoručno napisao zahtjev da mu se dozvoli sudjelovanje i predao ga predsjedniku Gradskog vijeća Stanišiću. Na koncu se o tome nije ni glasalo jer zahtjev, kako je objašnjeno Tportalu, nitko od vijećnika nije stavio na glasovanje.
Gradsko vijeće će stoga o splitskom brodogradilištu raspravljati bez njegovog vlasnika.
"Pobjeda građana"
Komentirajući jučerašnji odlazak 'broda s azbestom', čime je ispoštovan rok koji je za to postavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, gradonačelnik Šuta je rekao da se radi o 'pobjedi građana'.
Najavio je da će, umjesto djelomičnog oduzimanja koncesije Brodosplita na golemi prostor brodogradilišta, od Vlade zatražiti njeno potpuno raskidanje.
'Činjenica je da tvrtka ne plaća koncesijsku naknadu, komunalnu naknadu, niti račune za vodu, te da umjesto nekadašnjih osam do deset tisuća ljudi danas ima jedva stotinu radnika', upozorava splitski gradonačelnik.
