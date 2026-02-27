Butković: Dio državne ceste Veli Vrh-Pula bit će gotov do kraja godine

Podsjetivši kako se u Istri provode veliki cestovni i drugi prometni projekti, ministar Butković je istaknuo kako je najvažniji projekt završetak Istarskog ipsilona. On, kako je rekao "ide svome kraju i trebao bi do kraja ove godine biti gotov zajedno sa čvorom Matulji, Limskom dragom i Mirnom te s dva vijadukta na istarskoj strani", čime će Istarski ipsilon biti u cijelosti završen. Govoreći o nadogradnji na tzv. istarski X dodao je kako je to situacija s kojom se ide prema Europskoj komisiji, kako se dokumentacijski već daleko doguralo te da se čeka odobrenje Europske komisije.