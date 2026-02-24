projekti na pomolu
Željeznica će se graditi iznad magistrale u Kaštelima? Butković otkrio detalje
Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je u “radnom i prijateljskom posjetu” Splitu, gdje je obišao najznačajnije projekte prometne infrastrukture u okolici grada. Nakon sastanka sa županom Blaženkom Bobanom, sastanak je održan i u Banovini.
Brza željeznica Zagreb - Split
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta izvijestio je medije o temama razgovora, istaknuvši niz planova na splitskom području. Među njima su novi ulaz i izlaz iz trajektne luke, izmještanje kolodvora na Kopilicu, “Park&Ride” projekt na Lovrincu te most prema Kaštelima.
Govoreći o projektima, Šuta je poručio kako se sada konkretno radi na realizaciji, za razliku od prethodnog razdoblja kada su, kako je naveo, projekti ostajali na razini planova i dokumentacije.
Ministar Butković također je govorio o budućim infrastrukturnim zahvatima. Sa županom Bobanom spomenuo je brzu željezničku liniju Split – Zagreb, kao i povezivanje Splita i Zračne luke Resnik željezničkom prugom, projektu koji je u planovima već niz godina, piše Dalmacija Danas.
Četiri varijante željezničke pruge
Pitanja novinara otvorila su temu trase željezničke pruge kroz Kaštelu. Prema riječima župana, Grad Kaštela podržava isključivo jednu od četiri predložene varijante – onu prema kojoj bi pruga prolazila iznad Jadranske magistrale (D8), na stupovima. Na sastanku u Banovini nije bio gradonačelnik Kaštela, već njegova pročelnica.
Ministar je istaknuo da je potrebno pričekati dovršetak Studije koja će pokazati je li predložena trasa prihvatljiva za europsko financiranje. Ako se pokaže da jest, projekt bi se financirao sredstvima Europske unije. U suprotnom, razmatrala bi se mogućnost financiranja iz državnog proračuna ili izbor druge varijante trase koja bi bila prihvatljivija za europske fondove. Trenutno su, kako je rečeno, u razmatranju četiri moguće varijante.
Projekt ceste Split - Omiš
Za razliku od željezničkih projekata koji su još u fazi planiranja, projekt nove ceste Split – Omiš, čija je trasa predviđena nekoliko stotina metara sjeverno od Jadranske magistrale prema jugoistoku, već je odobren za financiranje, a za pojedine dionice odabrani su i izvođači.
U kontekstu tog projekta otvoreno je i pitanje nove luke u Krilu Jesenice, koja se gradi kao luka otvorena za javni promet. Prema navodima novinara, luka bi trebala služiti za zimski smještaj rastuće flote mini-kruzera.
Luka za mini-kruzere?
Ministar Butković odbacio je tvrdnje da se luka gradi isključivo za potrebe te flote.
– Ne gradi se luka za njih. U svakoj luci postoji red pa će postojati i u toj, i postoji broj vezova sukladno projektu i maritimnim studijama. Ljudi mogu kupovati brodove koliko god hoće, ali nitko ne može imati prednost. Nitko neće dobiti vez u toj luci zato što je tu rođen ili se bavi nekom djelatnošću, bez da prođe prethodne procedure. Ilegalna gradnja je jedna stvar, to je predmet eventualnih drugih postupaka, a gradnja luke je sasvim drugo, jer postoji potreba za gradnjom luke otvorene za javni promet kojom će upravljati Županijska lučka uprava – poručio je ministar.
Nova brza cesta iznad Omiša trebala bi u budućnosti stići do Krila Jesenice, gdje je predviđena izgradnja nove luke na mjestu postojeće. Projekti su u različitim fazama realizacije, a dio njih značajno se sufinancira sredstvima Europske unije.
