Željeznica će se graditi iznad magistrale u Kaštelima? Butković otkrio detalje

– Ne gradi se luka za njih. U svakoj luci postoji red pa će postojati i u toj, i postoji broj vezova sukladno projektu i maritimnim studijama. Ljudi mogu kupovati brodove koliko god hoće, ali nitko ne može imati prednost. Nitko neće dobiti vez u toj luci zato što je tu rođen ili se bavi nekom djelatnošću, bez da prođe prethodne procedure. Ilegalna gradnja je jedna stvar, to je predmet eventualnih drugih postupaka, a gradnja luke je sasvim drugo, jer postoji potreba za gradnjom luke otvorene za javni promet kojom će upravljati Županijska lučka uprava – poručio je ministar.