Čačić o političkoj odgovornosti u Hrvatskoj: Mi taj pojam nemamo

Postoji europska direktiva koja kaže da minimalac ne smije manji od 50 posto prosječne plaće ili 60 posto medijalne. On je sad točno to. Vlada je napravila najmanje što je u okviru europskog propisa mogla. Ni euro više. Poslodavci govore gluposti. Vlada je morala dići minimalac jer ima tu direktivu, a poslodavci ne žele reći što se dogodilo. Dogodilo se to da je Vlada uzrokovala cijeli lančani proces, pretplatila je državni sektor i sad mi svi skupa trpimo posljedice", zaključio je Čačić