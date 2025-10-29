Čačić o političkoj odgovornosti u Hrvatskoj: Mi taj pojam nemamo

Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je govorio o političkoj odgovornosti ministara te rastu minimalne plaće.
Čačić je političku odgovornost ministara prokomentirao osvrćući se na svoju ostavku, nakon što je 2012. godine u Mađarskoj izazvao prometnu nesreću nakon koje su dvije osobe preminule su od ozljeda.
"Ja sam morao dati ostavku, nikakvog drugog rješenja tu nije bilo. Meni su najviši dužnosnici Mađarske rekli da će me osuditi makar na jedan dan da me natjeraju da dam ostavku. Tko se mača laća od mača i pogiba - u politici toga moraš biti svjestan", kaže Čačić.
Odgovorio je i na pitanje na kojoj razini je politička odgovornost u Hrvatskoj.
"Ne postoji. Mi taj pojam nemamo", smatra Čačić.
Komentirao je i okrugli stol o Jasenovcu koji je održan u Saboru, a koji je izazvao burne reakcije.
"Strašno, zastrašujuće. Može čovjek smatrati da je to hrpa luđaka koji negiraju takve stvari, žrtve djece, žrtve nevinih ljudi, žrtve ljudi koji su zbog rase, vjere i nacionalnosti ubijani pa zato je ustaštvo, nacizam i fašizam zločinački režim. Nakupina neobičnih likova s potvrdom Sabora ima priliku govoriti, e to je odgovornost HDZ-a", rekao je Čačić.
Rast minimalne plaće
Za kraj se osvrnuo i na rast minimalne plaće i negodovanje poslodavaca zbog toga.
"Cijela rasprava je sa stajališta Vlade bespredmetna jer je Vlada, svjesno dižući plaće državnom i javnom sektoru da bi kupila izbore, bitno uzrokovala jedan snažni rast inflacije koji danas ne možemo zaustaviti.
Postoji europska direktiva koja kaže da minimalac ne smije manji od 50 posto prosječne plaće ili 60 posto medijalne. On je sad točno to. Vlada je napravila najmanje što je u okviru europskog propisa mogla. Ni euro više. Poslodavci govore gluposti. Vlada je morala dići minimalac jer ima tu direktivu, a poslodavci ne žele reći što se dogodilo. Dogodilo se to da je Vlada uzrokovala cijeli lančani proces, pretplatila je državni sektor i sad mi svi skupa trpimo posljedice", zaključio je Čačić
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
