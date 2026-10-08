Čelnik Apis IT-a kažnjen zbog neprijavljene imovine

Povjerenstvo je u srpnju ove godine utvrdilo da postoje pretpostavke za pokretanje postupka te je obvezniku poslana obavijest o pokretanju postupka zbog povrede članaka koji se odnose na sadržaj imovinske kartice i tamo upisane podatke. Bilić je u očitovanju Povjerenstvu naveo "kako mu namjera nije bila ne prijaviti sve nekretnine, ali da će korekcijama to ispraviti kako bi stanje u imovinskim karticama odgovaralo činjenicama".