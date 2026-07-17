Puljak: Pozivam sve pametne glave da sjednu zajedno i pronađu model kako ne bi četvrti put imali HDZ na vlasti!

"Centar je uvijek spreman i potiče sve druge, želi sudjelovati u akcijama koje će dovesti do toga da HDZ ne dođe na vlast četvrti put zaredom. Imali smo priliku na prošlim izborima, pokušali smo se ujediniti. Na sljedećim izborima, ako svi zajedno želimo zaustaviti HDZ da četvrti put ne vlada Hrvatskom, postoji model kako se to radi. Pozivam sve one koji žele ostavariti taj cilj, da pametna glave sjednu zajedno i pronađu model da se ne dogodi četvrti put da HDZ imamo na vlasti."