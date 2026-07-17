"metla za uhljebe"
Puljak: Pozivam sve pametne glave da sjednu zajedno i pronađu model kako ne bi četvrti put imali HDZ na vlasti!
Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala uzroke inflacije u Hrvatskoj, turizam i parlamentarne izbore.
Marijana Puljak navodi da uzroci inflacije u Hrvatskoj nisu vanjski, kako to tvrdi Vlada:
"Glavni uzrok inflacije je prekomjerna državna potrošnja. U državnom aparatu pa sve do lokalnih razina ima barem 10 tisuća nepotrebnih rukovodećih radnih mjesta čije plaće su oko 50 tisuća eura godišnje. Kad to pomnožite, to je 500 milijuna eura godišnje, pola milijardi eura godišnje mi bacamo u crnu rupu. Uvjerena sam da svaki građanin zna barem pet HDZ-ovaca koji su zaposleni na izmišljenim radnim mjestima, zamjenici zamjenika, savjetnici savjetnika. Čuli smo kako u uredu premijera ima rekordan broj savjetnika, Furio Radin je tamo zaposlen u Vladi."
"Izmišljena radna mjesta u svrhu popunjavanja stranačke vojske"
Dodaje da se u cijeloj Vladi udvostručio broj savjetnika: "U cijelom tom sustavu ima barem 10 tisuća savjetnika, radnih mjesta koja su izmišljena u svrhu popunjavanja stranačke vojske. To su mjesta s kojima HDZ osigurava ostanak na vlasti, zaposle ljude koji nemaju posla, a to je uzrok inflacije. Zbog toga su ljudi, koji vrijedno u tom sustavu potplaćeni, njih ne plaćamo da bi plaćali HDZ-ove uhljebe koji nisu tamo radi potreba posla, nego tako HDZ zapošljava svoje poslušnike i održava se na vlasti."
Puljak ističe da u Hrvatskoj ne postoji registar zaposlenih u javnom sektoru te da će stranka Centar s pomoću raznih alata prezentirati podatke zaposlenih građanima.
"To nije napad na javni sektor nego obrana od stranačke okupacije. Ne govorimo o medicinskim djelatnicima, policajcima, učiteljima jer su oni žrtve takvog modela upravljanja."
"Potrebna je metla za HDZ-ov uhljebe"
"Potrebna je metla za HDZ-ove uhljebe, to nije moguće napraviti preko noći, potreban je jedan mandat. Zamislite što sve možete napraviti s pola milijarde eura godišnje", dodaje Puljak.
Zastupnica smatra da su građani svjesni da ovako dalje više ne ide: "Imamo zdravstveni sustav u kojem nedostaje liječnika, znamo kako se određuju ravnatelji bolnica, stranački su instalirani. Nakon godina uhljebljivanja, dobri liječnici odlaze jer to ne mogu podnijeti. To je slom cijelog društva i građani postaju svjesni u kakvim su problemima. Nakon godina korupcije, stranačkog uhljebljivanja, uspostavljenja tog sustava, na kraju smo došli do toga da imamo loše usluge za građane, inflaciju i visoke cijene, to više ne možemo dopustiti!"
Komentirala je i turističku sezonu u Hrvatskoj: "Turizam je naša najvažnija gospodarska grana, ali je i osjetljiva na vanjske utjecaje. U nedostatku bilo koje druge industrije, ljudi su se sami snašli. Danas je u Splitu svaka najmanja prostorija aktivirana i izdana. Vlada najavljuje dodatne namete malim obrtnicima i iznajmljivačima, treba napuniti proračune i udaramo s novim nametima na one koji od toga žive. Nije napravljena selekcija onih koji od toga žive i onih kojima je to biznis."
"Plenković i HDZ se ponašaju kao pijani milijarderi"
"Plenković i HDZ se ponašaju kao pijani milijarderi, troše na sve strne, zapošljavaju i gdje treba i gdje ne treba, na kraju svi građani zbog toga pate", dodaje.
Osvrnula se i na cijene u Hrvatskoj: "Cijene na kraju formira tržište. Glavina je apelirao na sve da snize cijene, a sam ima vilu i nije spustio cijene. Ponuda i potražnja na kraju diktiraju cijene, a rezultati sezone će pokazati jesu li ljudi imali visoke cijene. U turizmu ili bilo kojoj gospodarskoj grani, nedostatak je dugoročne strategije."
"Centar je uvijek spreman i potiče sve druge, želi sudjelovati u akcijama koje će dovesti do toga da HDZ ne dođe na vlast četvrti put zaredom. Imali smo priliku na prošlim izborima, pokušali smo se ujediniti. Na sljedećim izborima, ako svi zajedno želimo zaustaviti HDZ da četvrti put ne vlada Hrvatskom, postoji model kako se to radi. Pozivam sve one koji žele ostavariti taj cilj, da pametna glave sjednu zajedno i pronađu model da se ne dogodi četvrti put da HDZ imamo na vlasti."
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