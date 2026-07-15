Studenti u problemu
Most: Manjak studentskog smještaja u Zagrebu raste na gotovo 4.000 kreveta
Zagreb će u sljedećoj akademskoj godini zbog obnove paviljona u dvama studentskim domovima ostati bez 900 studentskih kreveta, čime će manjak smještajnih kapaciteta u odnosu na potrebe studenata porasti na gotovo 4.000 kreveta, upozorili su u srijedu iz Mosta.
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Do smanjenja kapaciteta doći će zbog zatvaranja 5. i 6. paviljona Studentskog doma Stjepan Radić te obnove 8. paviljona Studentskog doma na Lašćini, navodi se u priopćenju Mostova Savjeta za znanost i obrazovanje.
U Mostu navode da će se time povećati broj studenata koji ispunjavaju uvjete za smještaj u domovima, ali ga zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti.
Smatraju kako najavljena subvencija za privatni smještaj studenata od 152 eura mjesečno nije dostatna zbog visokih cijena najma stanova u Zagrebu te da bi subvencija trebala iznositi 300 eura.
Poručuju kako se godinama upozorava na kronični nedostatak studentskog smještaja, no da pomaka nema jer se ne grade novi studentski domovi, a modernizacijom postojećih smanjuje se broj ležajeva.
"Najbolji primjer je projekt Kampusa Borongaj, koji se već gotovo dvadeset godina spominje kao strateški projekt razvoja visokog obrazovanja, dok prostor bivše vojarne i dalje ostaje neiskorišten zbog neriješenih administrativnih i infrastrukturnih pitanja", navodi se u priopćenju uz poruku da je taj projekt nužno "deblokirati".
"Nitko ne osporava potrebu obnove studentskih domova. Problem je što država nije osigurala alternativu za 900 studenata koji zbog tih radova ostaju bez smještaja. Oni ne smiju postati kolateralne žrtve dugogodišnjeg izostanka strateškog planiranja", poručuju iz Savjeta za znanost i obrazovanje Mosta.
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