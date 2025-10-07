OD IDUĆEG TJEDNA
Cijepljenje protiv gripe moguće i u nekim ljekarnama. Provjerili smo je li cjepivo stiglo i koliko košta
U većini županija cijepljenje protiv sezonske gripe počinje u ponedjeljak, 13. listopada. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je ovih dana da je osigurano 420 tisuća doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva napravljenog na temelju virusa gripe koji su dominirali u protekloj sezoni.
Kako stoji u priopćenju HZJZ-a, pravo na besplatno cijepljenje protiv gripe, kao i prethodnih godina, imaju osobe u dobi od 65 godina i starije, štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), radnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika, osobe s kroničnim oboljenjima, djeca i adolescenti u dobi od šest mjeseci do 18 godina na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influenzu te zdravstveni radnici i trudnice.
Cijepljenje protiv gripe provodi se u ordinacijama obiteljskih liječnika i pedijatara, u zavodima za javno zdravstvo te u pojedinim ljekarnama.
"Prijašnjih godina bilo je moguće cijepljenje i u nekim ljekarnama, a za više informacija o toj mogućnosti molimo da se obratite telefonski najbližoj ljekarni", preporučili su iz HZJZ-a.
I u ljekarnama cijepe obiteljski liječnici
U jednoj ljekarni Gradskih ljekarni Zagreb u utorak su kazali da još nisu dobili ovosezonska cjepiva protiv gripe naručena od veledrogerija.
Ranijih godina, kažu u toj ljekarni, praksa je bila da se cijepljenja u ljekarni dogovori unaprijed pa u zakazanom terminu ondje dođe liječnica opće prakse obaviti cijepljenje. Za cijepljenje u ljekarni nije potrebna uputnica, ali je potreban privatni recept za cjepivo. Prošle godine cijena cjepiva bila je 14,70 eura, a za ovu sezonu još se ne zna, ali unatrag nekoliko godina cijena je otprilike bila ista.
I u jednoj osječkoj ljekarni rekli su nam da ovosezonsko cjepivo protiv gripe očekuju sljedećih dana. Lani je cijena cjepiva, ovisno od kojeg proizvođača, bila između 12,80 i 14,70 eura.
"Mi ljekarnici još ne možemo cijepiti. Generacije farmaceuta koje su sada na fakultetu imaju u programu prvu pomoć i cijepljenje pa će oni biti osposobljeni za to. Ako se netko želi cijepiti u ljekarni, onda obitleljski liječnik dođe cijepiti ovdje", kazala nam je ljekarnica iz Osijeka.
"Otkad se cijepim nisam imao gripu"
"Ja se cijepim otkad je cjepivo pronađeno", kaže nam u šali umirovljenik Antun. Potom ozbiljno dodaje da se cijepi protiv gripe već najmanje 25 godina.
"Otad nikad nisam imao gripu. Naučio sam tako pa sam bezbrižan jer cjepivo očito djeluje kad baš nijedne godine nisam obolio. Imao sam zimi i visoku temperaturu i bio prehlađen dan-dva-tri, ali nikad me nije srušilo u krevet na tjedan dana kako to obično bude s gripom", kaže.
Cijepljenje protiv gripe, pri čemu država osigurava besplatno cjepivo za osobe starije od 65 godina, zdravstvene djelatnike i kronične bolesnike provodi se odlukom Vlade RH još od 1991. godine.
Prošla sezona gripe zaključena je sredinom svibnja ove godine, a prema podacima HZJZ-a prijavljeno je 44.368 oboljelih. Zbog komplikacija izazvanih gripom bilo je hospitalizirano 2.095 oboljelih - šestotinjak više nego u prethodnoj sezoni - a u jedinicama intenzivnog liječenja bilo je 138 obiljelih. Tijekom prošle sezone, prema izvješću HZJZ-a, bilo je prijavljeno 68 smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare