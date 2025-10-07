Cijepljenje protiv gripe moguće i u nekim ljekarnama. Provjerili smo je li cjepivo stiglo i koliko košta

Kako stoji u priopćenju HZJZ-a, pravo na besplatno cijepljenje protiv gripe, kao i prethodnih godina, imaju osobe u dobi od 65 godina i starije, štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), radnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika, osobe s kroničnim oboljenjima, djeca i adolescenti u dobi od šest mjeseci do 18 godina na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influenzu te zdravstveni radnici i trudnice.