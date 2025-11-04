Upozorenje zbog požara i građanima dijela Zagreba: Ako primjetite neki od ovih simptoma, odmah se obratite liječniku

Zbog velikog požara u Svetoj Nedelji Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" objavio je preporuke za građane.
Oglas
"Zbog današnjeg požara u Svetoj Nedelji, savjetujemo građanima zapadnog dijela grada Zagreba da do kraja dana poduzmu mjere opreza zbog mogućeg onečišćenja zraka dimom i česticama.
Na poziv Grada Zagreba, Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ izaći će na teren radi provedbe potrebnih mjerenja kvalitete zraka.
Preporuke za sve građane:
- Zatvorite prozore i vrata kako biste spriječili ulazak dima u prostorije.
- Smanjite boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom prostoru.
Posebne preporuke za osjetljive skupine:
Osjetljive skupine stanovništva, poput djece, starijih osoba, trudnica te kroničnih bolesnika (osobito onih s bolestima dišnog i krvožilnog sustava), trebaju obratiti posebnu pažnju na moguće simptome izloženosti dimu i česticama u zraku, kao što su:
- nadraženost dišnog sustava (kašalj, grlobolja, otežano disanje, pritisak u prsima),
- pogoršanje postojećih respiratornih bolesti (astma, KOPB),
- peckanje i iritacija očiju (crvenilo, suzenje, osjećaj žarenja),
- glavobolja, umor, vrtoglavica,
- mučnina, neugodan okus u ustima,
- ubrzan rad srca, osobito kod osoba sa srčanim tegobama.
Ukoliko se pojavi bilo koji od navedenih simptoma, preporučuje se odmah obratiti nadležnom liječniku", napisali su.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas