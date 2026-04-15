ZELENA TRANZICIJA

Ćorić supresjeda Koalicijom ministara financija za klimatske aktivnosti

Hina
15. tra. 2026. 19:34
01.04.2026., Zagreb - . Tomislav Coric. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Ministarstvo financija danas je službeno preuzelo ulogu supredsjedatelja Koalicije ministara financija za klimatske aktivnosti, zajedno s Ugandom, naslijedivši Kraljevinu Nizozemsku, priopćilo je Ministarstvo u srijedu.

Supredsjedanje Koalicijom u sljedeće dvije godine predstavlja priliku za dodatno povezivanje ministarstava financija, pozicioniranje Republike Hrvatske kao predvodnice zelene tranzicije te daljnji razvoj analitičkih i institucionalnih kapaciteta potrebnih za učinkovito uključivanje klimatskih rizika i prilika u ekonomske politike, kaže se u priopćenju.

Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je kako je za Hrvatsku velika čast preuzeti supredsjedanje, te zahvalio Kraljevini Nizozemskoj na iznimnom vodstvu u proteklom razdoblju.

Tijekom njezina mandata Koalicija je dodatno učvrstila svoju ulogu relevantne, operativne i na rezultate usmjerene platforme, koja danas okuplja 102 države te više od 30 institucionalnih i partnerskih organizacija, kažu u ministarstvu.

Koalicija predstavlja jedinstven forum za razmjenu iskustava među državama, omogućuje pristup tehničkoj ekspertizi te potiče praktičnu suradnju u suočavanju s izazovima klimatskih promjena.

Kako se najavljuje, prioriteti hrvatskog supredsjedanja bit će pozicioniranje klimatskih aktivnosti kao pokretača gospodarskog rasta i konkurentnosti; jačanje uloge ministarstava financija u mobilizaciji javnog i privatnog financiranja te razvoj konkretnih fiskalnih i makroekonomskih alata, uz posebnu podršku zemljama s ograničenim kapacitetima.

"Klimatske aktivnosti danas predstavljaju ključni ekonomski i fiskalni imperativ. Izravno su povezane s gospodarskim rastom, konkurentnošću, fiskalnom održivošću i otpornošću gospodarstva", izjavio je ministar Ćorić.

Tijekom mandata Ministarstvo financija Republike Hrvatske aktivno će raditi na tome da se politike usmjerene na zelenu tranziciju i klimu prepoznaju kao prilika za gospodarski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i jačanje energetske sigurnosti, kaže se u priopćenju

