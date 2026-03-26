Dabrovi kao "prirodni inženjeri" — evo kako ovi marljivi glodavci povećavaju kvalitetu vode i saniraju klimatsku štetu

Profesor Grubešić vodio nas je ljetos u Novigrad na Dobri, odakle smo se malo vozili, malo pješačili prateći brane dabrova i njihove nastambe te slušajući “brzi seminar” o vrsti za koju je on stručnjak, ali i veliki entuzijast. Slično kao i Vidmar, Grubešić je naslijedio neku zemlju u blizini gdje pušta dabrove da rade svoj posao. Kao i Martina Vida u Sloveniji, Grubešić smatra da jedinice lokalne samouprave, ili vodoopskrbne kompanije trebaju kupiti ili unajmiti zemlju s ciljem da spoje staništa dabrova, a sve s ciljem da se smanji prijetnja poplava tom dijelu Hrvatske najbogatijem rijekama gdje su poplave vrlo česta pojava. Okrupnjavanjem staništa za dabrove, okrupnjaju se staništa i za sve druge vrste, što može samo doprinijeti oporavku bioraznolikosti.