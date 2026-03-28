obnovljiva energija
Europska zemlja obećava "besplatnu električnu energiju" umjesto gašenja vjetroturbina
Zastarjela i nedovoljno ulaganjima podržana energetska mreža Europe znači da se svake godine gube ogromne količine obnovljive energije.
Argumenti u korist obnovljive energije jači su nego ikad, dok rat s Iranom dodatno naglašava opasnosti ovisnosti o fosilnim gorivima, piše Euronews.
Iako je referentna cijena nafte Brent jučer ujutro (26. ožujka) pala zbog rastućih nada u deeskalaciju, cijena barela je od početka sukoba više puta prelazila 100 dolara (oko 86,38 €). Prije američko-izraelskog rata protiv Irana, cijene nafte bile su ispod 63 € po barelu.
Velik dio rasta pripisuje se praktičnom zatvaranju Hormuškog tjesnaca, jednog od najvećih svjetskih „uskih grla” za fosilna goriva, kroz koji prolazi oko petine globalne opskrbe naftom.
Analitičari upozoravaju da se cijene nafte neće brzo vratiti na stare razine nakon završetka rata, osobito ako energetska infrastruktura nastavi biti meta napada. Zbog toga su cijene goriva i energije porasle diljem Europe, što je potaknulo pozive na otvaranje novih dozvola za bušenje u Sjevernom moru.
Stručnjaci upozoravaju da europska elektroenergetska mreža sve više postaje usko grlo za ostvarenje klimatskih ciljeva (neto nula emisija). Studija iz 2025. tvrtke Aurora Energy Research poziva na brzo proširenje mreže kako bi se riješili problemi zagušenja, redova čekanja za priključak i ograničenih prekograničnih kapaciteta.
Prema izvješću, troškovi upravljanja zagušenjem u Europi dosegnuli su gotovo 9 milijardi eura u 2024., dok je 72 TWh, uglavnom obnovljive energije, bilo ograničeno zbog uskih grla — što je približno jednako godišnjoj potrošnji električne energije Austrije.
Iako su ulaganja u mrežu porasla za 47 % u posljednjih pet godina, na oko 70 milijardi eura godišnje, stručnjaci upozoravaju da to još uvijek nije dovoljno.
Je li besplatna energija rješenje?
Usred poziva na modernizaciju mreže, britansko Ministarstvo za energetsku sigurnost i neto nula emisija predstavilo je planove za opskrbu kućanstava jeftinijom električnom energijom tijekom vjetrovitih dana.
„Ponekad ima previše vjetra za našu zastarjelu mrežu, osobito u Škotskoj i istočnoj Engleskoj”, objavila je vlada na platformi X.
„Umjesto da plaćamo vjetroelektranama da se isključe, testiramo novi sustav u kojem ljudi koji žive u tim područjima dobivaju jeftiniju – ili čak besplatnu – električnu energiju.”
Greg Jackson, izvršni direktor Octopus Energy, koji već dugo zagovara reforme za jeftiniju energiju umjesto ograničavanja proizvodnje vjetra, smatra da su takvi pilot-projekti „vrlo neučinkoviti”, iako je pozdravio najavu.
„Trajne promjene značile bi da možete kupiti električni automobil, toplinsku pumpu ili baterije za korištenje energije kad je jeftina – ili izgraditi podatkovni centar”, kaže.
„Sve bi to mnogo učinkovitije pomaknulo potražnju nego bilo kakav pilot-projekt. Zapravo, bez toga bi takvi projekti mogli biti prilično neučinkoviti.”
Jackson sada poziva vladu da prijedlog učini trajnim kako bi potrošači imali sigurnost za ulaganja u elektrifikaciju.
Međutim, analiza University of Oxford pokazuje da bi maksimalno iskorištavanje nafte i plina u Ujedinjenom Kraljevstvu kućanstvima uštedjelo najviše 82 funte (95 €) godišnje. S druge strane, potpuno obnovljiva energija mogla bi donijeti uštede do 441 funte (510 €) godišnje.
Koliko obnovljive energije Europa gubi?
Unatoč geopolitičkim napetostima koje povećavaju atraktivnost zelene energije, Europa i dalje rasipa milijarde eura energije iz vjetra i sunca. Prošle godine Velika Britanija izgubila je čak 1,47 milijardi funti (oko 1,78 milijardi eura) isključivanjem vjetroturbina i istovremenim uključivanjem plinskih elektrana.
Samo jučer, izgubljena energija iz vjetra koštala je više od 1,31 milijun funti (oko 1,5 milijuna eura). Oko 95.091 funta odnosi se na isključivanje vjetroturbina, dok ostatak dolazi od kupnje energije iz drugih izvora, često fosilnih goriva.
U Njemačkoj su troškovi naknade za ograničavanje proizvodnje obnovljive energije prošle godine dosegnuli 435 milijuna eura. Iako je to pad od 22 % u odnosu na 2024., pokazuje razmjere rasipanja zelene energije u Europi.
Stope ograničavanja dosegle su rekordne razine u nekoliko zemalja EU, uključujući Španjolsku i Francusku, tijekom prvih devet mjeseci 2025., što dodatno pojačava pozive za modernizaciju infrastrukture.
Zašto Europa gubi toliko obnovljive energije?
Kada su brzine vjetra visoke, elektroenergetska mreža često je preopterećena količinom proizvedene zelene energije.
„To stvara prometne gužve u mreži i energija ne može stići tamo gdje je potrebna”, navodi Octopus Energy. „Zbog toga ponovno plaćamo proizvodnju energije — često iz fosilnih goriva — kao i gašenje vjetra.”
Unaprjeđenje mreže bilo bi najvažnije za smanjenje gubitaka, no to je skupo i složeno. Europska mreža izvorno je bila dizajnirana za ugljen, a kasnije i plin, što znači da je prilagođena prijenosu energije iz centraliziranih elektrana.
Budući da se mnoge vjetroelektrane nalaze na udaljenim ili pučinskim lokacijama, prijenos proizvedene energije dodatno je otežan.
