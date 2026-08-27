HDZ šaljivom objavom ismijao oporbu usporedbom pomora riba u Savi s 37.000 ilegalnog otpada u Lici

N1 Hrvatska

Ispusti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice značajno su utjecali na masovni pomor ribe u Savi nizvodno od Zagreba, pokazali su rezultati analiza koje je zaprimila vodopravna inspekcija Državnog inspektorata, što je navelo HDZ da to usporedi s krahom državnog sustava, koji je propustio reagirati na višegodišnje odlaganje desetaka tisuća tona ilegalnog otpada, opasnog po ljudske živote.

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Na ispustima oba pročistača utvrđene su koncentracije pojedinih onečišćujućih tvari iznad dopuštenih vrijednosti.

Institut za vode Josipa Jurja Strossmayera zaključio je da su ispusti pročistača imali značajan utjecaj na pomor, ali da nisu bili jedini čimbenik. Analize su pokazale i visoku temperaturu vode te nisku koncentraciju otopljenog kisika, što također može dovesti do uginuća ribe. Bolesti riba isključene su kao mogući uzrok.

Nalazi se razlikuju od ranijih tvrdnji Zagrebačkog holdinga. Nakon što je zabilježen pomor, iz Holdinga su tvrdili da se procesi pročišćavanja na Centralnom pročistaču otpadnih voda Grada Zagreba odvijaju nesmetano, da sustav radi stabilno te da su svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode u skladu sa zakonskim propisima.

Novi nalazi pokazali su, međutim, da su na ispustima zagrebačkog i velikogoričkog pročistača zabilježene koncentracije onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti određenih vodopravnim dozvolama i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Inspekcijski postupak zbog utvrđenih prekoračenja se nastavlja.

Ponukalo je to HDZ na zanimljivu usporedbu i zanimljivu formu na Facebooku.

Prenosimo uradak u cijelosti:

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Troskot: MOST je razotkrio ekoterorizam!"