Croatia Airlines uvodi cjelogodišnju izravnu liniju iz Zagreba

Nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines (CA) i u zimskom redu letenja nastavlja prometovati na liniji Zagreb-Barcelona tri puta tjedno od 26. listopada, čime ta linija nakon uspješne sezonske postaje cjelogodišnja, izvijestili su u srijedu iz CA, nakon predstavljanja te linije u Barceloni.
Oglas
Cjelogodišnju avio liniju Zagreb-Barcelona CA je u tom katalonskom gradu partnerima i medijima predstavio s Hrvatskom turističkom zajednicom (HTZ) i Turističkom zajednicom grada Zagreba, s naglaskom da su dosadašnji sezonski letovi na toj liniji tijekom ljetnih mjeseci zabilježili veliko zanimanje putnika.
Stoga se sada linija nastavlja i u zimskom redu letenja, te će od 26. listopada 2025. do 28. ožujka 2026. zrakoplovi CA izravno povezivati Zagreb i Barcelonu tri puta tjedno (utorkom, četvrtkom i nedjeljom). Letove će obavljati novim zrakoplovima Airbus A220.
Sezonske letove na toj relaciji CA je uvela u ljetnom redu letenja 2024. te su nastavljeni i tijekom ovogodišnje ljetne turističke sezone, podsjetila je voditeljica marketinga CA Anamarija Jurinjak, dodajući da produljenjem linije na cijelu godinu dodatno jačaju povezanost Hrvatske i Španjolske i unapređuju dostupnost Zagreba kao europske destinacije.
Iznimno važno za pozicioniranje Zagreba
"Time ispunjavamo očekivanja putnika, ali i doprinosimo razvoju turizma i poslovne mobilnosti. Vjerujemo da će upravo ova linija postati most koji će dodatno povezati dvije zemlje bogate kulturom, kreativnošću i otvorenošću prema svijetu. Sve više Španjolaca otkriva Hrvatsku izvan ljetnih mjeseci, dok hrvatski putnici Gaudíjev grad doživljavaju kao idealan spoj poslovnog, kulturnog i gastronomskog iskustva. Ponosni smo što ćemo na liniji letjeti novim zrakoplovima", poručila je Jurinjak.
Direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld cjelogodišnju avio povezanost Zagreba s Barcelonom ocijenila je iznimno važnom za daljnje pozicioniranje hrvatskog glavnog grada na europskom tržištu.
"Raduje nas što Zagreb postaje još dostupniji španjolskim posjetiteljima, posebno u razdoblju izvan glavne sezone. Ova nova, cjelogodišnja povezanost pridonijet će daljnjem rastu turističkog prometa, ali i razmjeni kreativnih i gospodarskih inicijativa između dva grada koji dijele strast prema kulturi, umjetnosti i urbanom životu", istaknula je Bienenfeld.
CA ove zime na svojim linijama nudi 21 posto više sjedala
CA će ove zime širiti mrežu letova i na drugim međunarodnim linijama, povećavajući broj tjednih operacija i raspoloživih sjedala u odnosu na prošlu zimsku sezonu, čime nastavlja strateško jačanje pozicije nacionalnog avioprijevoznika i ključnog promotora hrvatskog turizma.
Osim za Barcelonu, produljuju se i izravni međunarodni letovi iz Zagreba u Berlin i Stockholm, a tijekom zimskog reda letenja planirano je gotovo 10.000 letova, na kojima će CA ponuditi oko 1,18 milijuna sjedala, što je 7,7 posto više letova i 21 posto više sjedala nego u istom razdoblju lani.
Zrakoplovi CA će tijekom ovogodišnjeg zimskog reda letenja povezivati Zagreb s ukupno 16 međunarodnih odredišta - Amsterdamom, Barcelonom, Bečom, Berlinom, Bruxellesom, Kopenhagenom, Frankfurtom, Londonom (Heathrow), Mostarom, Münchenom, Parizom, Rimom (via Split/Dubrovnik), Sarajevom, Skopljem, Stockholmom i Zürichom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas