Croatia Airlines ovu sezonsku liniju iz Zagreba pretvara u cjelogodišnju

Hina
19. ruj. 2025. 15:28
Croatia Airlines (CA) uvodi novu cjelogodišnju liniju Zagreb-Berlin, koju je s Turističkom zajednicom grada Zagreba (TZGZ) i predstavila u Berlinu partnerima i medijima, izvijestili su u petak iz CA, ističući da je uvode zbog interesa putnika i strateške važnosti povezivanja dva grada.

Nacionalni avioprijevoznik će izravnim letovima Zagreb i Berlin povezivati tri puta tjedno, a time se dosadašnja sezonska linija na toj relaciji pretvara u novu liniju dostupnu cijele godine.

"Sezonski letovi Zagreb-Berlin uvedeni su u ljetnom redu letenja 2024. te su obavljani i tijekom ovogodišnje turističke sezone, a od sada će putnicima biti dostupni i u zimskom razdoblju", rekla je na predstavljanju u Berlinu voditeljica prodaje CA Marija Pavić.

Iz CA smatraju da nova cjelogodišnja linija dodatno učvršćuje povezanost dvije zemlje i pridonosi mobilnosti poslovnih i turističkih putnika, ali i još čvršće povezuje Zagreb s europskim odredištima.

U ovogodišnjem ljetnom redu letenja CA je uvela pet novih sezonskih linija iz Zagreba - za Hamburg, Bukurešt, Milano, Madrid i Prag - čime je glavni grad Hrvatske dobio dodatne izravne veze sa značajnim europskim središtima.

"Produljenjem linije Zagreb-Berlin u zimski red letenja ispunjavamo očekivanja putnika, ali i strateški jačamo mrežu letova CA jer je Njemačka najvažniji hrvatski trgovinski partner. Uvođenjem cjelogodišnje povezanosti još više pridonosimo i turizmu Zagreba i povezivanju Hrvatske s Europom i svijetom", zaključuju iz CA.

Berlin Croatia Airlines zagreb

