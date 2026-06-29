Dabro kreće sa snimanjem albuma: Najavljuje i spot

Patrik Macek/PIXSELL

Za prvu pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručuje za RTL Danas Josip Dabro.

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Saborski zastupnik Josip Dabro sredinom će kolovoza krenuti sa snimanjem domoljubnih pjesama, potvrdio je to Dajani Šošić za RTL.

"Za prvu pjesmu "Tjeraju me do tamnice puste" bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručuje.

Dabro je otkrio i koje će se točno pjesme nalaziti na albumu.

Tjeraju me do tamnice puste Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba) Ustani bane Jelačiću Marjane, Marjane Vila Velebita Vezak vezla Hrvatica Mlada Oj Hrvatska mati Ovim su šorom Korak ide za korakom Odavno smo graničari stari

Aranžmane će raditi Stipo i Ćibo

Aranžmane pjesama radit će Stjepan Đurković - Stipo i Zvonimir Rukavina - Ćibo. Snimanje će početi početkom kolovoza u studiju “ZiS DUR” kod Stjepana Đurkovića - Stipe!