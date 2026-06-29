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Dabro kreće sa snimanjem albuma: Najavljuje i spot
Za prvu pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručuje za RTL Danas Josip Dabro.
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Saborski zastupnik Josip Dabro sredinom će kolovoza krenuti sa snimanjem domoljubnih pjesama, potvrdio je to Dajani Šošić za RTL.
"Za prvu pjesmu "Tjeraju me do tamnice puste" bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručuje.
Dabro je otkrio i koje će se točno pjesme nalaziti na albumu.
- Tjeraju me do tamnice puste
- Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba)
- Ustani bane Jelačiću
- Marjane, Marjane
- Vila Velebita
- Vezak vezla Hrvatica Mlada
- Oj Hrvatska mati
- Ovim su šorom
- Korak ide za korakom
- Odavno smo graničari stari
Aranžmane će raditi Stipo i Ćibo
Aranžmane pjesama radit će Stjepan Đurković - Stipo i Zvonimir Rukavina - Ćibo. Snimanje će početi početkom kolovoza u studiju “ZiS DUR” kod Stjepana Đurkovića - Stipe!
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